 

Звезды “Игры престолов” Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка

05.02.2023, 9:30, Разное
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Два года назад исполнитель роли Джона Сноу в “Игре престолов” впервые стал отцом — его экранная возлюбленная, а в реальной жизни настоящая супруга, актриса Роуз Лесли, подарила Киту Харингтону наследника. Накануне дня рождения мальчика Кит выступил с радостным заявлением — во время “Вечернего шоу” с Джимми Фэллоном он объявил, что скоро в их семье произойдет пополнение, а его первенец станет старшим братом.

Он вот-вот получит первый серьезный шок в своей жизни — у него скоро появится брат или сестра, — признался Харингтон.

Роуз Лесли для журнала Make во время первой беременности 

Кстати, сам Кит переживает по этому поводу не меньше своего маленького сына.

Вы знаете, что с первым ребенком вы ходите по облакам и танцуете среди полей и маргариток в течение всех девяти месяцев? На этот раз проверка реальностью намного короче, и вы начинаете действовать очень быстро, — пояснил свою обеспокоенность Кит.

Затем Харингтон рассказал, как они готовят сына к появлению в семье нового малыша. Но, признался звездный отец, тот “пока не совсем концептуально понимает это”.

Мы пытаемся подготовить его к этому, и мы указываем на живот Роуз, и мы говорим: “Маменькин сынок, мамин ребенок”, а он указывает на свой животик и говорит: “Мой малыш, мой малыш”.

Напомним, Кит и Роуз познакомились на съемках сериала “Игра престолов”, где актер играл бастарда Джона Сноу, а Лесли – дикарку с севера Игритт. Реальная жизнь и происхождение актеров оказались куда менее прозаичными: в родной Шотландии Роуз считается чуть ли не местной представительницей королевской семьи, а Кит, в свою очередь, является представителем старинного британского рода Харингтонов. Его предок – придворный поэт и крестник королевы Елизаветы I, а также друг Кристофера Марло Тюдор Джон Харингтон.

 

О своей свадьбе Кит и Роуз объявили “скромно” – через газету The Times в сентябре 2017 года. Венчание прошло в июне 2018 года в камерной шотландской церкви возле фамильного замка невесты – Уордхилл. Дизайнером платья Роуз стал знаменитый Эли Сааб, основатель бренда Elie Saab. На свадьбе присутствовали родственники жениха и невесты, а также их коллеги по сериалу. 16 февраля 2021 года у пары родился первенец. А в сентябре молодые родители впервые вместе вышли в свет после рождения сына.

Как сложилась судьба других звезд “Игры престолов”, читайте в нашем специальном материале.


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