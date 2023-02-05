 

Дивизия корпуса морской пехоты США объявила забастовку из-за поставок оружия Украине

05.02.2023, 9:33, Разное
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Более 10 тысяч солдат и офицеров, проходящих службу во 2-й дивизии Корпуса морской пехоты США, утром 4 февраля объявили забастовку.

Военнослужащие выступают против поставок вооружений Украине, так как это подрывает боеготовность американской армии.

Война в Украине– Мы считаем, что сначала надо обеспечить своих солдат, а уже потом помогать другим. Если завтра начнётся война с Китаем или Северной Кореей, а всё наше лучшее оружие будет на Украине, как нам воевать? – сообщил полковник отдельного амфибийно-штурмового батальона дивизии Роберт Джефферсон.

Морские пехотинцы требуют не только запретить новые поставки оружия Киеву, но и вернуть часть уже переданных Украине систем, в том числе установки M142 HIMARS.

Забастовка продлится 72 часа, но если Вашингтон не удовлетворит требования военнослужащих, то она может быть продлена ещё на неделю. По информации газеты The New York Times, позицию бастующих разделяют большинство американских солдат и офицеров. Как рассказал изданию один из генералов армии США, уже в марте может состояться общая забастовка военнослужащих.

– Почти все сейчас понимают, что конфликт на Украине может поглотить все наши ресурсы. Нужно подумать о себе, восстановить запасы, а уже потом помогать украинцам. Если будет кому помогать, но это уже не наши проблемы – от Киева до Вашингтона 7 тысяч миль, – рассказал газете высокопоставленный офицер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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