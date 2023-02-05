Функция перевода добавлена в чаты и каналы Telegram

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05.02.2023, 9:20, Разное
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Мессенджер Telegram получил новое обновление, которое позволяет пользователям переводить на другие языки каналы и чаты. Однако для использования сервиса Telegram требуется подписка Premium.

Раздел “Использование сети” также содержит статистику использования Wi-Fi и мобильного трафика. Пользователи могут изменить настройки автозагрузки или назначить автоматическое сохранение для полученных медиафайлов. В “Настройках” можно указать тип чатов и размер материала.

Администраторы групп получат возможность одобрить или запретить девять типов медиафайлов. Новое обновление позволяет пользователям осуществлять поиск в панели стикеров и меню эмодзи, а также в меню реакции и меню статуса. Пользователь может использовать анимированные эмодзи и стикеры в конструкторе аватаров, чтобы создать картинку для своего личного канала или профиля.


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