 

Матвиенко: В ООН надо вновь напомнить всему миру о «пробирке Пауэлла»

05.02.2023, 8:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спикер Совета Федерации Матвиенко призвала на площадке ООН вновь поднять тему «пробирки Колина Пауэлла», которая повлекла за собой бомбардировки Ирака, отметив, что это преступление не имеет срока давности.

По ее словам, было бы правильным, если бы этот сюжет о чудовищной лжи, приведшей к огромной трагедии, четко прозвучал в ближайшее время на площадке ООН, передает РИА «Новости». Матвиенко добавила, что это преступление без срока давности должно оставаться в памяти человечества.

Она отметила также, что последующие за преступлением бомбардировки Ирака имеют основания «стоять в одном ряду с ядерной атакой на Хиросиму и Нагасаки». Разумеется, о вторжении России в Украину она не вспоминает.

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков в канун 20-летия выступления госсекретаря США Пауэлла в ООН с обвинениями Ирака – в рамках подготовки американского вторжения в эту арабскую страну заявил, что как человек порядочный, Колин Пауэлл не скрывал в дальнейшем, что вынужден был солгать, выполняя приказ.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.21 / Еще одного крымского татарина этапировали в российское СИЗО

01.10.20 / Армения заявила о гибели 1280 азербайджанских военных в Карабахе

10.12.21 / Новая Зеландия запретит продажу табака молодёжи в попытке искоренить курение

20.06.22 / Неизвестные напали на дом волонтера в Херсонской области

11.04.22 / Стартовала регистрация на архитектурные проекты арт-парка «Таврида»

14.12.21 / У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

15.12.20 / Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила подозрение Холоднюку

02.06.21 / Харьковчанин избавился от татуировки “Кернес жив” на лбу

02.08.21 / “Будет маленькая футболистка”. Беременная жена капитана сборной Украины разрисовала живот под футбольный мяч

10.12.20 / Украина показала, что заинтересована в мире на Донбассе, но Россия блокирует выполнение договоренностей – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика