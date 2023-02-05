Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством РФ и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.

Вспоминая в интервью с журналистом Ханохом Даумом о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского», передает ТАСС.

После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.

Напомним, 5 марта 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины.

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