 

Пожарный Мособлпожспаса погиб при тушении возгорания в частном доме в деревне Ашукино

05.02.2023, 8:55, Новости дня
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Пожарный Мособлпожспаса погиб при тушении возгорания в частном доме в деревне Ашукино Московской области, сообщили в экстренных службах.

Как сообщил источник ТАСС, ночью в деревне Ашукино загорелся частный дом, ходе тушения обрушилась кирпичная стена, погиб командир отделения, начальник караула получил повреждения. Пожар на площади 225 кв. метров удалось потушить.

Ранее в Петербурге сгорело здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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