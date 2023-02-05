Пожарный Мособлпожспаса погиб при тушении возгорания в частном доме в деревне Ашукино

Пожарный Мособлпожспаса погиб при тушении возгорания в частном доме в деревне Ашукино Московской области, сообщили в экстренных службах.

Как сообщил источник ТАСС, ночью в деревне Ашукино загорелся частный дом, ходе тушения обрушилась кирпичная стена, погиб командир отделения, начальник караула получил повреждения. Пожар на площади 225 кв. метров удалось потушить.

Ранее в Петербурге сгорело здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной. Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных.

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