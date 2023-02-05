В Великобритании женщина загадочно исчезла в парке на прогулке с собакой

В Ланкашире, Великобритания, продолжаются поиски бесследно пропавшей 45-летней Николы Булли, которая странным образом бесследно исчезла за считанные минуты в парке во время прогулки с собакой.

Поиски Николы идут уже девятый день, но полиция так и не нашла ничего, что решало бы загадку исчезновения этой женщины, зато странных деталей набралось немало.

27 января Никола отвезла своих двоих дочерей в школу, а потом пошла на прогулку с собакой в парк у деревни Сент-Майклз-он-Уайр. В 8.50 ее встретил там другой человек с собакой и они некоторое время стояли на дорожке, пока их питомцы обнюхивали друг друга.

В этом парке Никола гуляла часто, в том числе активно разговаривая по телефону и фотографируя себя и свою собаку. Согласно данным ее телефона, в то утро в 8.53 Никола отправила электронное сообщение своему начальнику, а через 8 минут вошла в программу Microsoft Teams, так как на ее работе как раз началось селекторное совещание. В 9.10 еще один человек видел ее в парке и тогда с Николой не происходило ничего необычного.

Вскоре после этого Microsoft Teams закрылся, но телефон оставался подключенным к нему. А в 9.20 другой выгульщик собаки обнаружил телефон Николы валяющимся на скамейке у небольшой речки. На скамейке также лежала снятая собачья шлейка и поводок.

В 9.33 была найдена собака Николы по кличке Уиллоу, она суетливо бегала неподалеку от скамьи. Самой Николы нигде не было видно.

Уже примерно через час о странном исчезновении женщины была уведомлена полиция и об этом сообщили детям Николы в школе. Позже в тот же день полиция начала интенсивные поиски Николы, прочесывая парк и опрашивая людей.

В последующие дни для поисков полиция применила беспилотники, вертолеты, собак-ищеек, а также попросила о помощи пожарно-спасательную службу Ланкашира, спасательную команду и команду подводников на случай если Никола упала в речку и утонула.

Но за прошедшие дни они так и не смогли найти улики, которые бы показывали, что Николу похитили или убили. Они вообще ничего не нашли. Основной теорией сейчас осталось, что она упала с берега реки когда кидала собаке мяч в воду и каким-то образом утонула.

Версия с рекой кажется очень притянутой, так как, судя по фото, это скорее просто ручей в канаве, а не река, и нормальной здоровой взрослой женщине утонуть там было бы довольно сложно.

Некоторые предполагают, что так как Никола была тепло одета (шапка, куртка, резиновые сапоги) она, в теории, могла упасть в воду, ее одежда стала тяжелой и потом она могла получить шок от холодной воды, потерять сознание и утонуть.

Однако, интенсивные поиски тела в этой речке не дали никаких результатов, а ведь течения там практически нет. В воде не было найдено также каких-либо вещей Николы. Даже с учетом, что эта речка через 13 миль впадает в море, сложно представить, чтобы такая медленная вода унесла бы тело женщины так далеко до того, как речку начали осматривать.

При этом Никола Булли была известна своим родным и друзьям как превосходный пловец. И она была знакома с этим маршрутом, так как выгуливала свою собаку тут ежедневно.

И, конечно же, если бы Никола упала с обрывистого берега и какое-то время боролась за жизнь в воде, почему она не закричала, не позвала на помощь? Никто не слышал в этом месте криков.

Загадка, связанная с собачьей шлейкой тоже пока не разгадана. Собака Никола всегда выгуливалась в шлейке и на фото, которые регулярно делала Никола в парке, ее собака тоже везде в шлейке. Когда Никола хотела отпустить ее побегать, она просто отстегивала поводок, но шлейку не снимала. Но когда собаку нашли, шлейки на ней не было, она вместе с поводком лежала на скамье.

С собакой также не согласуется версия о том, что Никола упала в реку когда кидала собаке мяч. Да, раньше она так неоднократно играла с Уиллоу, судя по ее фотографиям в телефоне, но когда в то утро собаку нашли у скамьи, то ее шерсть была совершенно сухой, то есть в воду собака за мячиками тогда не прыгала.

Почему Никола оставила телефон, все еще подключенный к компании, на скамье? Этот вопрос тоже так и остался без ответа. Если бы Никола пошла на берег кидать мяч собаке или делать что-то иное, она бы взяла телефон с собой, без сомнений. То, что она не отключила чат, говорит о том, что она, возможно, собиралась вернуться в него.

Детективы изучили телефон, но не нашли в нем ничего, что помогло бы им решить эту проблему.

Никола Булли включила Microsoft Teams, но не включала камеру, а только слушала как идет совещание. По словам ее начальника, это было для нее не необычным и она нередко таким образом “посещала” совещания компании, гуляя в парке с собакой и просто слушая аудиопоток.

Сожитель Николы 44-летний Пол Анселл был дома, когда полиция позвонила ему и сообщила, что Никола пропала. С Полом женщина прожила 12 лет и родила от него двух детей, они казались хорошей парой.

Как минимум четыре разных человека видели Николу с собакой в парке на тропинке между 8.43 и 9.10 утра. Парк этот довольно посещаемый. Но никто не видел ее после 9.10. То есть Никола пропала в промежуток между 9.10 и 9.20, когда нашли ее телефон и собаку. И никто не видел, что с нею случилось.

Сообщается, что берег речки довольно рыхлый и скользкий, то есть Никола в теории могла на нем легко подскользнуться и опять таки упасть в воду. Но полиция прочесала всю реку и нигде не нашла улик, указывающих, что по берегу вниз что-то соскальзывало в недавнем времени.

Полиция заявила, что не верит в версию о похищении, так как парк это довольно изолированное место и если бы это случилось, кто-нибудь что-нибудь да заметил. При этом они сказали, что “сохраняют непредвзятость” в версиях.

Гипотеза о том, что Никола Булли сама инсцинировала свое исчезновение, чтобы сбежать и начать новую жизнь, не нашла никаких подтверждений. Никола была большой оптимисткой, любила свой образ жизни, своего сожителя, свою работу. Накинуне пропажи она гостила у родителей и те ответили, что она вела себя как обычно и с радостью планировала посещение хора, где поют ее дети, а также спа-салона.

Поначалу полиция обратила внимание на подозрительный дом на берегу речки, недалеко от места, где пропала Никола. Они посчитали, что дом заброшен и там мог в теории скрываться злоумышленник. Но потом оказалось, что дом не заброшен, а его хозяин сообщил полиции, что “оглядел все свои владения и ничего подозрительного не нашел”. Мутная деталь, но ничего подробнее про это британская пресса не пишет.

Необычно долгие розыскные меры в таком открытом и людном месте вызвали недовольство у членов семьи Николы. Они критикуют полицию за нежелание рассматривать версию о похищении.

Криминальный психолог доктор Дэвид Холмс сказал журналистам, что, по его мнению, полиция может никогда не узнать, что случилось с Николой Булли. Он также раскритиковал заявление полиции, в котором они заявили о падении в реку как об основной версии следствия:

“Я не вижу, чтобы полиция выдвигала какие-либо доказательства того, что она соскользнула с берега, на самом деле это не связано с телефоном, оставленным на скамейке, или собакой, бегавшей между скамейкой и воротами. Это не сходится, если только полиция не делает что-то еще на заднем плане”.

Он добавил, что надеется, что полиция “ведет тихую игру”, чтобы “попытаться вывести на чистую воду” потенциальных подозреваемых, но сказал, что считает это маловероятным.

“Если бы ее похитили, это почти наверняка было бы сделано на машине, что означало бы, что 10-минутное окно могло сработать, если бы у них было оружие. Очевидно, что этого не наблюдалось, свидетелей не было, или они этого не заметили. Казалось бы, они [полиция] играли в эту “игру” в полной темноте, насколько это касается общественности, или они вообще не играли в какую-либо умную игру.

Мы, безусловно, имели бы дело с кем-то организованным, мобильным, кто пришел незаметно и остался незамеченным. Значит, это кто-то действительно изощренный, и, похоже, к настоящему времени она уже далеко от этого района”.

Впрочем, у полиции есть еще одна маленькая теория, основанная на том, что не на всех выходах из парка были установлены камеры наблюдения. Проверка установленных камер показала, что Никола из парка не выходила, но на одном небольшом участке, как оказалось, камер не было установлено, и в теории Никола вместе с похитителем или самостоятельно могла выйти именно через этот участок.