Глава Снигиревского района Барбашов: На беспорядочно расставленных ВСУ минах в Херсонской области подорвались дети

Украинские войска беспорядочно минируют территорию подконтрольного ВСУ Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети, рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов.

Барбашов рассказал про проблему беспорядочного минирования территории Снигиревского района украинскими войсками в период нахождения там линии разграничения. По имеющимся у него данным, мины стоят на много десятков километров на запад от проходившей здесь некогда линии разграничения, передает РИА «Новости».

Глава российской администрации района рассказал, что проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Он подчеркнул, что передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно. Так, по имеющимся у него данным, недавно в районе при подрыве мины пострадала семья, в том числе дети. Барбашов рассказал, что с такой проблемой ранее сталкивались в Луганской Народной Республике, тогда подразделения ВСУ продавали друг друг карты минирования.

После референдума о вхождении Херсонской области в состав РФ Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.

Напомним, в январе российский сапер рассказал об использовании ВСУ немецких мин.

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