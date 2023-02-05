Зеленский лишил гражданства Украины высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства десять человек, включая ряд высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича, сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

В списке лишенных гражданства Украины имена десяти человек, в том числе бывшего министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-руководителя Службы безопасности Украины Александра Якименко, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны и экс-главы администрации президента Украины Андрея Клюева. Все они занимали свои должности при президенте Викторе Януковиче, передает ТАСС.

Также среди тех, кого лишили украинского паспорта, указаны депутат Одесского городского совета от ныне запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Баранский, депутат Харьковского областного совета от ОПЗЖ Никита Шенцев и еще три человека. При этом утверждается, что все лишенные гражданства Украины, якобы имеют российские паспорта.

Напомним, в январе Зеленский лишил украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

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