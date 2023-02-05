Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл американцу Бейдеру последний бой в карьере и титул чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Турнир Bellator 290 проходил в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Поединок стал последним в карьере Емельяненко, передает ТАСС.

Емельяненко 46 лет, он потерпел седьмое поражение, на его счету 40 побед, один поединок был признан несостоявшимся. Россиян является бывшим чемпионом организаций Pride («Прайд»), Rings («Рингс») и WAMMA (Всемирный альянс смешанных боевых искусств), четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом РФ по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.

Бейдеру 39 лет, на его счету теперь 31 победа в смешанных единоборствах, семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

—