 

Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл американцу Бейдеру последний бой в карьере и титул чемпиона Bellator

05.02.2023, 7:35, Новости дня
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в поединке за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Турнир Bellator 290 проходил в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Поединок стал последним в карьере Емельяненко, передает ТАСС.

Емельяненко 46 лет, он потерпел седьмое поражение, на его счету 40 побед, один поединок был признан несостоявшимся. Россиян является бывшим чемпионом организаций Pride («Прайд»), Rings («Рингс») и WAMMA (Всемирный альянс смешанных боевых искусств), четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом РФ по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.

Бейдеру 39 лет, на его счету теперь 31 победа в смешанных единоборствах, семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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