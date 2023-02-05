Sankei: США запросили у Токио разрешение на размещение на территории Японии гиперзвуковых и крылатых ракет

США запросили у Токио разрешение на размещение на территории Японии гиперзвуковых ракет LRHW и крылатых «Томагавков» (Tomahawk) для противодействия Китаю, сообщили источники Sankei.

По имеющимся у издания данным, размещение ракет на территории Японии рассматривается в качестве одного из элементов стратегии по размещению таких вооружений на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан. Как информирует издание, США начали прорабатывать этот вопрос с Японией на рабочем уровне три-четыре года назад, при этом Токио намерен дать согласие на размещение ракет. Однако эта тема, как утверждает издание, не поднималась на встрече японского премьера Фумио Кисиды с президентом США Джо Байденом, а также на консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате 2+2 в январе, передает ТАСС.

Как утверждает издание, в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) у США не было ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, в то время как у Китая имеется более 1 тыс. таких ракет. После приостановки в 2019 году своих обязательств в рамках ДРСМД США стремятся как можно быстрее разработать ракеты средней дальности, в частности гиперзвуковые ракеты, для размещения уже в 2023 году.

По имеющимся у издания данным, речь идет о ракетах LRHW и примерно 100 ракетах «Томагавк». При этом не уточняется, сколько из них США намерены разместить именно в Японии. Нет понимания и относительно места размещения, однако правительственный источник отметил, что одним из кандидатов является остров Кюсю.

Напомним, 23 января японские СМИ сообщали о планах Токио поставить на вооружение порядка 500 крылатых ракет «Томагавк», 1 тыс. ракет Type12 увеличенной дальности и заняться разработкой гиперзвуковых ракет. В декабре минувшего года стало известно о планах Япония разместить у границ РФ гиперзвуковое оружие.

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