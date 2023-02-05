МИД КНР выразил протест против нападения на гражданский аэростат со стороны США и оставляет за Китаем право на реакцию

Китай выражает протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат, Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

В МИД КНР подчеркнули, что китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что уже неоднократно уведомляли американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация, передает ТАСС.

Вместе с тем в МИД КНР подчеркнули, что Китай оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы.

Накануне ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена.

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