Associated Press: Порядка 50 вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов в американском штате Огайо

В американском штате Огайо порядка 50 вагонов перевозившего опасные вещества поезда сошли с рельсов, информирует Associated Press.

По информации оператора-перевозчика, в 20 из более чем 100 вагонов находились опасные материалы, 14 перевозили крайне токсичный винилхлорид. Оперативные службы выясняют, какие именно вагоны оказались повреждены, передает ТАСС.

Инцидент произошел еще в пятницу вечером, однако причины случившегося пока неизвестны, как и данные о том, имеются ли пострадавшие. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, после схода вагонов с рельсов возник пожар. В результате произошедшего оказались заблокированы два основных пути.

Напомним, в конце декабря минувшего года в результате схода с рельсов поезда с аммиаком в Сербии отравились более 50 человек.

—