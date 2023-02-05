Секс в церкви и отмена всех канонов: сериал “Монастырь” признали оскорблением чувств верующих

Анастасия Ивлеева всегда была противоречивой и провокационной фигурой в российском шоу-бизнесе. Для кого-то она простушка из российской деревни Разметелево, вовремя поймавшая удачу за хвост и выбившаяся в люди. Для других – яркий пример воплощения харизмы и таланта в одном лице. У третьих имя Ивлеевой вызывает содрогание и ассоциируется с позором и грязью. Так или иначе, ее путь с самого начала был полон вызовов прежде всего самой себе, с которыми она засучив рукава справлялась.

Сериал “Монастырь”, главные роли в котором сыграли Филипп Янковский, Мария Миронова и блогер Анастасия Ивлеева, расколол путь актрисы на до и после. Она уже заигрывала с обществом и ходила по лезвию ножа, целуясь и изображая сношение с Ксенией Собчак в своем ютуб-шоу. Но тогда в России еще не был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. С недавних времен все изменилось, и мир, как известно, уже никогда не будет прежним, а все человеческие пороки в начале 20-х годов XXI века войдут в историю как обнаживший нутро современного общества срез нравов.

Итак, сериал “Монастырь” стал вызовом российскому обществу и, прежде всего, церкви. В пору, когда все жизненные вехи рушатся словно давшая сбой матрица, а культурные ценности претерпевают этап отмены, создатели ленты задали главный вопрос: а что делать с церковными канонами? И попробовали отменить и их. Реакция не заставила себя ждать.

На эране Ивлеева как главный исполнитель заказа сценаристов и режиссеров без стыда яростно занимается сексом с молодым послушником мужского монастыря, которого в буквальном смысле совращает и сбивает с пути истинного. И хотя секс в церковных канонах не систематизирован как таковой, церковь запрещает любые сексуальные отношения вне брака. Этот постулат является непререкаемым, и пока пара не связала себя узами брака, их секс считают блудом.

На этом создатели сериала “Монастырь” не остановились. В ленте мы также видим отмену других канонов. Женщина входит в мужской монастырь и остается там, ведет непристойные разговоры с послушницами, хамит настоятельнице, громко смеется, корчит рожи, пытается совратить еще одного монаха (отца послушника). Словом, рушит весь уклад и быт монастыря как такового. При этом Ивлееву автор, как бы это ни было парадоксально, явно позиционирует как положительного персонажа.

Не удивительно, что картину обвинили в оскорблении религиозных чувств. Минкульт не выдал сериалу “Монастырь” прокатное удостоверение из-за оскорбления религиозных чувств. В Русской православной церкви (РПЦ) уверены, что большинство верующих такое решение Минкульта поддерживают.

Есть в сериале и философский подтекст. Что же в итоге этот монастырь, куда пришла Ивлеева? И кого на самом деле играет она сама? Если посмотреть на ленту с символической точки зрения, то монастырь стал для нее прибежищем, которое спасло ей жизнь в переомный момент судьбы. Своеобразным ковчегом, в котором среди прочих затесалась нелепая тварь божья. Возможно, монастырь – и есть вся Россия, а главная героиня – пришедший в нее со своим уставом человек. Вывод для себя сделает каждый сам.