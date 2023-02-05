 

Le Figaro – депутатам заморских территорий Франции не понравился призыв главы МВД «любить республику»

05.02.2023, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутаты заморских регионов Франции осудили призыв министра внутренних дел Жеральда Дарманена «любить Республику» за то, что она отменила рабство на заморских территориях страны, пишет Le Figaro. Для парламентариев заявления главы МВД стали ещё одним примером исторического ревизионизма колониальной державы, которая веками подавляла стремление населявших её народов к самоопределению, отмечает издание.


AP

Депутаты заморских регионов Франции осудили высказывания министра внутренних дел и заморских территорий Жеральда Дарманена и обвинили его в «историческом ревизионизме» в отношении истории рабства на своих землях, пишет Le Figaro. «Именно французская республика отменила рабство… поэтому мы просим (заморские территории) любить Республику», — заявил министр в четверг на конференции, организованной еженедельником Le Point. В своём выступлении глава МВД также сравнил историю Антильских островов и Гвианы с историей Новой Каледонии, заметив, что чувства последней больше нуждаются в том, чтобы быть услышанными.

«Нравственный релятивизм колонизаторских держав, убеждённых, что привнесли культуру и знания народам, чьи возможности самоопределения они подавляли, одновременно убивая их творческую силу, похоже, сменился новой формой исторического ревизионизма», — так отреагировали на эту речь 18 депутатов заморских территорий в совместном заявлении. По мнению парламентариев, для современной Франции «заморские территории остаются в чистом виде объектом экспансионизма, по-прежнему рассматриваются как перевалочные пункты для власти и влияния».

Что касается отмены рабства, она, на взгляд авторов документа, стала «результатом постоянного сопротивления рабов, вынужденных вырывать свою свободу там, где упомянутая Жеральдом Дарманеном Республика не спешила с принятием решений и тем более их претворением в жизнь».

«Именно эта республика поддерживает наши заморские территории в состоянии хронической отсталости и практически систематически игнорирует заморские территории в законопроектах, представляемых парламенту, постепенно лишая последний его прерогатив», — добавляют депутаты. Так, новый французский закон о военном планировании предусматривает выделение «сотен миллиардов евро, предназначенных, в частности, для укрепления так называемых сил обеспечения «суверенитета» на заморских территориях», притом что члены правительства «сознательно отводят взгляд, когда речь идёт об обеспечении достойных  условий жизни (и выхода на пенсию) населению территорий, обеспечивающих ей статус второй морской державы в мире», подчеркнули депутаты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01.23 / Из-за устаревшей стратегии Германия уступает влияние в Африке России и Китаю

30.11.21 / Доктор Мясников рассказал об опасности чаев от похудения

29.01.23 / Пассажир авиалайнера запечатлел группу НЛО на видео

07.06.22 / С рельефными геометрическими мотивами и другие фасоны платьев для отпуска в самые жаркие месяцы лета

10.09.22 / Мнение: Балаклея. 10.09.2022. День

06.06.22 / Симеонов день: приметы и традиции в православный праздник 6 июня

28.07.22 / Мнение: Россия выйдет из МКС, отказ ремонтировать российские суда и запрет на выдачу финских виз

04.10.22 / Начались съемки сериала “Очевидное невероятное” с Максимом Лагашкиным и Светланой Ходченковой

22.11.22 / Мнение: О «второй волне» мобилизации в России… Даже и НГ не дождались?

13.01.23 / “Я не могу так жить”: облапошенный Джиган взвыл от семейной жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика