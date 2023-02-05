 

Байден заявил, что отдал приказ сбить метеозонд КНР еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности

05.02.2023, 4:55, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в штате Мэриленд, что приказывал сбить китайский метеозонд еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности.

Байден заявил, что еще в среду приказал Пентагону сбить метеозонд как можно скорее, сразу после того, как американского президента проинформировали о шаре. По его словам, представители командования ВС США в свою очередь предложили американскому президенту подождать наиболее безопасного места, когда объект окажется над водой в пределах 12 миль (примерно 19 км) от побережья, так как не хотели причинить кому-либо вред на земле, передает ТАСС.

Президент Соединенных Штатов не стал отвечать на вопрос о том, какой сигнал уничтожение метеорологического зонда посылает властям Китая.

Тем временем республиканцы подвергли резкой критике правительство Байдена за то, что оно не решилось сразу сбить китайский метеозонд. В своем заявлении председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майк Роджерс выразил уверенность, что администрация Байдена надеялась скрыть этот провал в сфере национальной безопасности от Конгресса и американского народа. Конгрессмен подчеркнул, что теперь Белый дом должен дать ответы на вопросы о том, почему правительство Байдена разрешило разведывательному шару Коммунистической партии Китая пересечь территорию США и какой ущерб национальной безопасности США был нанесен этим решением.

Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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