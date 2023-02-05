 

NYT: Конгресс уведомляли об иностранной воздушной слежке за американскими военными объектами в США и за рубежом

05.02.2023, 4:55, Новости дня
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Конгресс США был предупрежден о случаях иностранной воздушной слежки за американскими военными объектами, в том числе за рубежом, сообщила The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников, имевших отношение к исследованию.

В частности, в секретном докладе Конгрессу в прошлом месяце говорилось о по меньшей мере двух инцидентах с проведением воздушного наблюдения при помощи неизвестных передовых технологий. В тексте не упоминалась конкретная страна, однако два знакомых с ситуацией представителя США отмечали, что, возможно, слежка осуществлялась Китаем. В отчете содержатся данные о нескольких случаях предполагаемого наблюдения, в некоторых использовались разведывательные шары, в других – дроны, передает ТАСС.

По версии американских военных, Китай отслеживает военные полигоны и учения, чтобы лучше понять, как США тренируют пилотов и проводят сложные военные операции. Наблюдение якобы велось за военной базой в США и американской базой за рубежом. В секретном докладе упоминаются авиабаза ВМС Фэллон в штате Невада и авиабаза морской пехоты Ивакуни в Японии, однако, по словам источников, ясно не говорится, что Китай мог иметь отношение к инцидентам.

Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что приказывал сбить китайский метеозонд еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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