Пентагон: Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование сбитого китайского аэростата

Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование на сбитом разведывательном аэростате, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

По словам представителя Пентагона, американские эксперты имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Он также отметил, что в ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В Пентагоне отвергли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, передает РИА «Новости».

Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что операция по сбору обломков сбитого китайского аэростата продолжается. Обломки зонда разбросаны в пределах семи миль (около 11 км) от американского побережья. По словам источника, части зонда находятся на относительно небольшой глубине, их извлечение пройдет, возможно, относительно быстро и не займет недель, передает ТАСС.

Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Для проведения операции Пентагон поднял в воздух истребители F-22.

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