 

Пентагон: Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование сбитого китайского аэростата

05.02.2023, 4:55, Новости дня
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Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование на сбитом разведывательном аэростате, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

По словам представителя Пентагона, американские эксперты имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Он также отметил, что в ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В Пентагоне отвергли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, передает РИА «Новости».

Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что операция по сбору обломков сбитого китайского аэростата продолжается. Обломки зонда разбросаны в пределах семи миль (около 11 км) от американского побережья. По словам источника, части зонда находятся на относительно небольшой глубине, их извлечение пройдет, возможно, относительно быстро и не займет недель, передает ТАСС.

Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Для проведения операции Пентагон поднял в воздух истребители F-22.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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