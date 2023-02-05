Пентагон: Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование сбитого китайского аэростата
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Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование на сбитом разведывательном аэростате, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
По словам представителя Пентагона, американские эксперты имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Он также отметил, что в ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В Пентагоне отвергли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, передает РИА «Новости».
Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что операция по сбору обломков сбитого китайского аэростата продолжается. Обломки зонда разбросаны в пределах семи миль (около 11 км) от американского побережья. По словам источника, части зонда находятся на относительно небольшой глубине, их извлечение пройдет, возможно, относительно быстро и не займет недель, передает ТАСС.
Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Для проведения операции Пентагон поднял в воздух истребители F-22.
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