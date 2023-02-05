 

Мнение: Гранью ненависти и любви

05.02.2023, 4:45, Разное
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Прекрасные все же стихи, одни из самых сильных в 20 веке в России:

Ненавистная моя Родина!
Нет постыдней твоих ночей!
Как везло тебе на юродивых,
На холопов и палачей!
Как плодила ты верноподданных,
Как усердна была, губя
Тех – некупленных
и непроданных,
Обреченных любить тебя!
Нет вины на твоих испуганных –
Что ж молчат твои соловьи?
Отчего на крестах поруганных
Застывают
слезы твои?
Как мне снятся твои распятые!
Как мне скоро по их пути
За тебя –
родную,
проклятую –
На такую же смерть идти!

Самой страшной твоей дорогою –
Гранью ненависти и любви…
Опозоренная, убогая,
Мать и мачеха,
БЛАГОСЛОВИ!

Автор – Ирина Ратушинская. Была арестована при коммунистах (в 1982 г., мне было 15 лет) “за стихи” и получила 7 лет лагерей и 5 – ссылки. Это был самый суровый приговор, вынесенный женщине по политстатье в постсталинский период.

Дальше – феерия: Ирину отпустили из лагеря вскоре после прихода Горбачева по личной просьбе (!) Маргарет Тетчер. Отпустили – и выслали из СССР в Англию (тоже – чуть ли не последний высланный из СССР диссидент). В Англии Ирина не прижилась, и в 1991 (то есть сразу, как только это стало возможно) вернулась обратно.

Занималась здесь переводами, писала сценарии, очень хотела поверить, что ее родина окончательно и бесповоротно изменилась… Именно Ирина Ратушинская – автор адаптации “Моей прекрасной няни” для постановки на ТВ в России. В оригинале там в Нью-Йорке в богатую семью с Манхеттена поступает на работу разбитная девица из Квинса. Идею заменить в сценарии “девушку из Квинса” на “девушку из Мариуполя” предложила именно Ратушинская.

Ирина умерла в 2017 году, в 63 года. “Ненавистная моя Родина”, думаю, останется в веках.

Источник: Размышления вольного социолога


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