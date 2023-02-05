Мнение: Гранью ненависти и любви

Прекрасные все же стихи, одни из самых сильных в 20 веке в России:

Ненавистная моя Родина!

Нет постыдней твоих ночей!

Как везло тебе на юродивых,

На холопов и палачей!

Как плодила ты верноподданных,

Как усердна была, губя

Тех – некупленных

и непроданных,

Обреченных любить тебя!

Нет вины на твоих испуганных –

Что ж молчат твои соловьи?

Отчего на крестах поруганных

Застывают

слезы твои?

Как мне снятся твои распятые!

Как мне скоро по их пути

За тебя –

родную,

проклятую –

На такую же смерть идти!

Самой страшной твоей дорогою –

Гранью ненависти и любви…

Опозоренная, убогая,

Мать и мачеха,

БЛАГОСЛОВИ!

Автор – Ирина Ратушинская. Была арестована при коммунистах (в 1982 г., мне было 15 лет) “за стихи” и получила 7 лет лагерей и 5 – ссылки. Это был самый суровый приговор, вынесенный женщине по политстатье в постсталинский период.

Дальше – феерия: Ирину отпустили из лагеря вскоре после прихода Горбачева по личной просьбе (!) Маргарет Тетчер. Отпустили – и выслали из СССР в Англию (тоже – чуть ли не последний высланный из СССР диссидент). В Англии Ирина не прижилась, и в 1991 (то есть сразу, как только это стало возможно) вернулась обратно.

Занималась здесь переводами, писала сценарии, очень хотела поверить, что ее родина окончательно и бесповоротно изменилась… Именно Ирина Ратушинская – автор адаптации “Моей прекрасной няни” для постановки на ТВ в России. В оригинале там в Нью-Йорке в богатую семью с Манхеттена поступает на работу разбитная девица из Квинса. Идею заменить в сценарии “девушку из Квинса” на “девушку из Мариуполя” предложила именно Ратушинская.

Ирина умерла в 2017 году, в 63 года. “Ненавистная моя Родина”, думаю, останется в веках.