 

Der Tagesspiegel – среди 23 тысяч рейхсбюргеров Германии растёт стремление к госперевороту

05.02.2023, 4:10, Разное
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По словам генерального прокурора Германии Петера Франка, в стране наблюдается рост готовности к применению насилия со стороны рейхсбюргерской сцены, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Сейчас в Германии насчитывается около 23 тыс. «граждан рейха», которые не принимают установленный конституционный порядок, причём некоторые группы хотят свергнуть власть и силой осуществить государственный переворот.


АР

Генеральный прокурор Германии Петер Франк предупреждает о растущей готовности к насилию со стороны рейхсбюргерской сцены в Германии, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. «Большая часть этой сцены готова к активному насилию или выражает свои фантазии о применении силы против государственных органов более свободно, чем раньше, — заявил Франк в интервью немецким СМИ. — Это делает этих людей опасными с точки зрения охраны государства».

Федеральная прокуратура предполагает, что в Германии насчитывается около 23 тыс. так называемых граждан рейха, отметил Франк. По его словам, этот лагерь отличается высокой неоднородностью. «Есть отдельные люди и группы, которые хотят восстановить империю 1871 года. Другие хотят создать королевства и княжества или вернуться к своего рода первобытному состоянию, чтобы жить самостоятельно», — пояснил Франк. Так или иначе, все граждане рейха отвергли свободный демократический основной порядок и демократические конституционные органы.

«В связи с растущей склонностью к насилию в прошлом году мы решили применить более жёсткий подход», — добавил Франк. Его ведомство занимается отдельными случаями по всей стране. По его словам, только благодаря удачному стечению обстоятельств и хорошей экипировке полицейских до сих пор не было ни одного смертельного инцидента во время различных нападений со стороны рейхсбюргеров.

Генеральный прокурор также выступил в защиту рейда, проведённого в начале декабря против группировки, сложившейся вокруг франкфуртского бизнесмена Генриха XIII принца Ройса. В рейде было задействовано около 5 тыс. полицейских. По словам Франка, число обвиняемых увеличилось с 52 вначале до 55 человек. Они «подозреваются в том, что являются членами или сторонниками террористической организации». 25 человек всё ещё находятся под стражей.

В ходе обысков было изъято «множество носителей информации, таких как ноутбуки и мобильные телефоны, а также письменные документы», рассказал Франк. Теперь доказательства будут оцениваться «также с точки зрения возможности распространения судебного разбирательства на других обвиняемых».

По словам Франка, объединение стремилось «силой побороть существующий в Германии государственный строй и заменить его своей собственной формой государственности». Военная сила группы хотела осуществить насильственный переворот со свержением действующей власти.

Отдельные члены этого военизированного подразделения пришли «из полиции и бундесвера, даже если большинство из них активно работали в органах безопасности в течение длительного времени», пишет Der Tagesspiegel со ссылкой на слова генерального прокурора. При этом группа хотела завербовать ещё больше «активных людей из бундесвера и полиции».

 


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