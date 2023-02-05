Das Erste – из-за проблем с ракетами Европа рискует потерять независимый доступ в космос

Новая европейская ракета «Ариан-6» давно должна была покорить космос, однако из-за ряда проблем она отстаёт от графика уже на три года, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Второй полёт новой транспортной ракеты Vega-C в декабре тоже закончился неудачей из-за проблем с двигателем. В итоге летом, когда будут запущены последние две ракеты «Ариан-5», Европа может на время остаться без независимого доступа в космос.



AP

Первоначально предполагалось, что ракета «Ариан-6» будет запущена в то время, когда «Ариан-5» ещё будет находиться в полёте. Однако новая европейская ракета отстаёт от графика на три года — отчасти из-за пандемии коронавируса, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

Инженеры всё ещё тестируют производительность новой модели. Сюда входят так называемые «испытания на перегрев»: сначала двигатель работает в течение 45 секунд, второй раз — гораздо дольше, более 900 секунд. Только если не будет никаких неожиданностей, «Ариан-6» сможет взлететь до конца года.

Но есть одна проблема, отмечает немецкий телеканал. «Мы уже продали много запусков, хотя ракета ещё даже не летала, — заявил Йенс Лассманн, руководитель подразделения ArianeGroup в Бремене. — И ожидания рынка высоки». Это также связано с тем, что российские ракеты «Союз» больше не используются из-за конфликта на Украине и санкций.

Самая большая инновация в ракете «Ариан-6»: верхняя ступень — часть ракеты, в которой транспортируются спутники — оснащена повторно запускаемым двигателем Vinci. Он может перезапускаться до четырёх раз, что позволяет выводить несколько спутников на разные орбиты. Это означает, что разгонный блок доставляет первый спутник на площадку A, переходит на следующую орбиту и доставляет другой спутник на площадку Б, и так далее, поясняет Das Erste.

По словам Лассманна, это развитие необходимо, поскольку рынок спутников полностью изменился: «Мы должны быть в состоянии выполнять больше различных миссий, не только на геостационарной орбите, но и на низкой околоземной орбите». Эта низкая орбита — идеальное место для метеорологических спутников или, например, спутников для исследования Земли.

Как и в случае с предшественницей новой ракеты, «Ариан-5», верхние ступени для новой модели будут по-прежнему строиться в Бремене. С помощью новых материалов и на основе конвейерной работы в автомобильной или авиационной промышленности большая часть строительства будет выполняться роботами. По словам Лассманна, это должно снизить затраты на 40% по сравнению с предшествующей моделью.

«Ариан-6» также призвана стать европейским ответом на глобальную конкуренцию. Уже давно не только такие страны, как Россия, США, Китай или Индия, создают ракеты. Частные компании, такие как Space X Илона Маска, также выходят на рынок. Поэтому конкуренция выросла. Существует больше поставщиков, что снижает цены, которые производители ракет могут назначать за транспортировку спутников, отмечает немецкий телеканал.

Между тем, дата первого запуска «Ариан-6» всё ещё не определена. Европейское космическое агентство ESA говорит, что ещё предстоит достичь определенных «вех». Сейчас запланированы дальнейшие «испытания на перегрев» в Лампольдсхаузене. Это сложные испытания, целью которых является имитация условий, подобных полёту, от заправки до повторного зажигания двигателя.

Разгонный блок уже прошёл два таких испытания. Третье испытание последует весной. Затем основная и разгонная ступени будут испытаны на французском космодроме в Куру. Только после завершения этих этапов можно будет назвать более точную дату запуска.

Как подчёркивает Das Erste, есть проблемы и с другим европейским космическим проектом: второй полёт новой транспортной ракеты Vega-C в декабре закончился неудачей. Причина в проблемах с двигателем. Детали происшествия сейчас выясняются независимой следственной комиссией. В зависимости от результатов, эта ракета также может быть выведена из строя на длительное время.

Vega-C также должна была сделать европейские космические полёты более конкурентоспособными. Её преимущество состоит в том, что, в отличие от своей предшественницы Vega, Vega-C может выводить на орбиту более тяжёлые спутники весом до 2,2 тонны — и по той же цене, что и предыдущая модель.

Но что это означает для европейских космических путешествий? У Европы проблемы с ракетами. «Мы переживаем серьёзный кризис в европейском секторе ракет-носителей», — объявило в январе Европейское космическое агентство ESA. Потому что прежний экстренный план ESA по простому использованию российских ракет «Союз» для преодоления дефицита больше не работает из-за взаимных санкций в связи с конфликтом на Украине.

Летом, когда будут запущены последние две ракеты «Ариан-5», Европа может на время остаться без независимого доступа в космос. В Бремене Лассманн и его коллеги продолжают работать под высоким давлением. Они уже построили две модели нового разгонного блока для «Ариан-6»: один из них для испытаний в Лампольдсхаузене, другой уже в Куру — тоже для испытаний. Первая модель, которая действительно будет летать, получит зелёный свет, пишет немецкий телеканал Das Erste.