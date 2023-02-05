 

Командир одного из подразделений НМ ЛНР Берег получил тяжелое ранение

05.02.2023, 3:35, Новости дня
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Командир подразделения Народной милиции Луганской народной республики Игорь Мангушев с позывным «Берег» получил тяжелое ранение, сообщил его друг, военкор Аким Апачев.

Мангушева доставили в отделение нейрохирургии города Стаханов со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову, сообщил Апачев РИА «Новости».

Врачи сообщили, что его состояние – стабильно тяжелое, с негативной тенденцией.

Предположительно, в Берега стрельнули из пистолета калибром 9 мм с близкого расстояния, выстрел пришелся на затылочно-теменную область. Обстоятельства инцидента выясняются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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