Командир одного из подразделений НМ ЛНР Берег получил тяжелое ранение

Командир подразделения Народной милиции Луганской народной республики Игорь Мангушев с позывным «Берег» получил тяжелое ранение, сообщил его друг, военкор Аким Апачев.

Мангушева доставили в отделение нейрохирургии города Стаханов со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову, сообщил Апачев РИА «Новости».

Врачи сообщили, что его состояние – стабильно тяжелое, с негативной тенденцией.

Предположительно, в Берега стрельнули из пистолета калибром 9 мм с близкого расстояния, выстрел пришелся на затылочно-теменную область. Обстоятельства инцидента выясняются.

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