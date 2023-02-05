 

Захарова напомнила «кровавому Зеленскому» про спорт

05.02.2023, 3:35, Новости дня
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Президенты Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко до 2022 года убили в Донбассе до 15 тыс. человек, напомнила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обращение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы к МОК не допускать российских спортсменов к Олимпиаде.

Кулеба призвал МОК не допустить участия россиян на Олимпиаде, по его словам, 231 украинский спортсмен и тренер «были убиты россиянами», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что «кровавый Зеленский и кровавый Порошенко» убили до 2022 года 15 тыс. человек, и готовили блицкриг на Россию, что подтвердили тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель, сам Порошенко, действующий глава МИД Германии Анналена Бербок и другие.

По ее словам, Зеленского убедили, что в ходе конфликта в Украине все сделают быстро, и «британские специалисты порешают проблему», а украинская территория станет точкой опоры для НАТО, которое сделает все «без шума и пыли».

Президент Украины поверил, что Россия развалится за 2022 год, и что он станет «императором Украины, Польши и Прибалтийского Причерноморья».

«Но что-то пошло не так. Бункерный Зеленский попал между молотом и наковальней, ничего другого, кроме убийства собственных граждан, ему, как они считают, не остается», – подчеркнула она.

По ее словам, Зеленский специально отправил украинских спортсменов на убой, и теперь спекулирует на их крови.

Захарова напомнила, что ВСУ многократно обстреливали «Донбасс Арену» и спорткомплекс «Олимпийский» в Донецке, и при этом МИД и минспорта Украины ничего не говорили, также они молчали и тогда, когда донецкие спортсмены умирали от рук украинских боевиков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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