Пентагон: Китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски

Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

По словам представителя оборонного ведомства, которого процитировал телеканал NBC, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски, передает ТАСС.

Зонд был сбит в субботу, 4 февраля, в 14.39 по местному времени (22.39 мск) у побережья штата Южная Каролина в пределах воздушного пространства США, никто не пострадал благодаря принятым мерам предосторожности. По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев.

Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле.

По версии Пентагона, аэростат пролетал над важными объектами, включая секретные военные объекты США, пытался следить за ними.

Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Позже глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские истребители сбили китайский «разведывательный шар» у побережья штата Южная Каролина по указанию американского президента Джо Байдена. Для уничтожения китайского метеозонда Пентагон поднял в воздух истребители F-22.

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