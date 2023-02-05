 

Мнение: Самая большая демонстрация

05.02.2023, 3:25, Разное
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Увидел эту фотку. Сегодня (точнее, уже вчера) – была, оказывается, годовщина. 4 февраля 1991 года был этот – самый, наверно, большой в истории страны – митинг-демонстрация в России. Сейчас пишут, что там собралось 300 тысяч человек; тогда, помню, говорили, что было около миллиона. Мы ведь еще и по Тверской прошли тогда!

Да – я, между прочим, там был. То есть там, в этом людском море, и я стою. Мне кажется, где-то слева. Как сказал бы Маяковский – “красивый, 23-летний!” Это был митинг “За отмену 6 статьи Конституции СССР”. Сейчас этого уже никто не помнит, но 6 статья утверждала “КПСС как руководящую и направляющую силу советского общества”. Словом, требовали отмены всевластия партии и демократических реформ.

СССР свалить удалось, но, как видим, он волшебным образом воспроизвелся обратно, только на куда меньшей территории и только в одной из 16 республик. Жаль. Всё заново.

Источник: Размышления вольного социолога


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