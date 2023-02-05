Валерия Львовна, ну хватит! – Личное мнение

В прекрасном возрасте, чтобы уже быть мудрой, Лера Кудрявцева снялась в нижнем белье.



Фото: Соцсети

Честно говоря, у меня фотокартины не вызвали интереса. Такие, начиная с начала 90-х, публиковали почти все глянцевые издания.

Такие — это я не про женщин в белье. Такие — это про степень неузнаваемости персонажа на фотографии.

Вопросов тут несколько, и каждый вытекает один из другого.

Кто-нибудь видит на фото женщину без весны 52-х лет? А кто-нибудь верит, что Лерочка именно так выглядит в жизни без фотоприглаживания? А кто-нибудь понимает тогда, зачем делать такие непохожие на себя фотографии?

У меня, в общем-то, тоже нет вразумительного ответа. Зачем?

Смотришь на фото — ну безликая фигура, как все, из глянца. Смотришь в зеркало — да какой уж там глянец?!

«Два часа фотошоп делала, жир и целлюлит еле убрала!.. Я жирная, старая и страшная», — недавно рассказывала Кудрявцева.

Валерия Львовна, ну вот тебе делать нечего! Тратить драгоценные часы жизни на всякую ерунду!

Прекрасно помню, как в том же возрасте моя бабушка учила меня читать. А ты тут «фотошоп делаешь», вместо того, чтобы заняться делом.

Нравится Лерка, небось?

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