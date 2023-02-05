RND – новые санкции против России грозят Германии ростом цен на дизельное топливо

С новыми ограничениями — на этот раз на нефтепродукты из РФ — следует ожидать последствий и для Германии, пишет RND. Не исключён рост цен на дизельное топливо на автозаправках страны. Между тем, экономисты предполагают, что российские нефтепродукты найдут обходные пути на рынки, как и российская нефть, — и именно поэтому Европе можно не опасаться значительного дефицита дизеля.



АР

С воскресенья вступают в силу новые санкции ЕС против Москвы, пишет новостной портал редакционной сети Германии RND. С начала декабря российская нефть запрещена для ввоза в ЕС танкерами, а с начала января Германия запретила импорт по трубопроводу «Дружба».

С 5 февраля ЕС также хочет прекратить закупать в РФ продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо, бензин и смазочные материалы. Это должно затруднить финансирование российской военной спецоперации на Украине. Однако следует ожидать и последствий для Германии, предостерегает издание.

«Общая надёжность снабжения и надёжность поставок топлива гарантирована», — заявил представитель министра экономики Роберта Хабека. Ассоциация минеральной нефти Fuels und Energie также не видит дефицита предложения. В основном речь идёт о дизельном топливе. По данным отраслевой ассоциации, в 2022 году Германия покрывала около 12,5% своего потребления за счёт РФ — несмотря на боевые действия на Украине. Заменители поступают из США, Западной Европы и арабского региона, пишет Fuels und Energie. Бензин из РФ не импортируется. На случай чрезвычайной ситуации имеется запас топлива на 90 дней.

Подорожает ли дизельное топливо? Этого исключать нельзя, подчёркивает RND. Эксперт по энергетике из Дюссельдорфа Йенс Зюдекум отметил: «Я не думаю, что мы увидим резкие скачки цен». По его словам, следующий этап эмбарго уже давно объявлен. «В последние недели и месяцы мы наблюдали настоящую ажиотажную скупку в таких важных портах, как Роттердам, Антверпен или Амстердам, — пишет экономист. — Это означает, что ещё до введения эмбарго было куплено то, что можно было купить. Хранилища дизельного топлива заполнены до отказа. Это ограничит рост цен».

Между тем, Томас Паулс из Института немецкой экономики отмечает, что дизельное топливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если ЕС больше не будет покупать его у России, топливо придётся поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии. Вместимость специальных судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки, соответственно, дороже.

Кроме того, в Восточной Германии цены на дизельное топливо выше, отмечает RND. Здесь сходятся два фактора: новый уровень эмбарго и тот факт, что нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне работают не на полную мощность. Это связано с тем, что они уже давно получают российскую нефть из трубопровода «Дружба» и нуждаются в новых источниках поставок после введённого Германией с января запрета на импорт. Нефтеперерабатывающий завод PCK в Шведте недавно работал только на 55% мощности с поставками через Росток. Она надеется получить дополнительные объёмы через Польшу и из Казахстана.

Снижение производства на двух восточногерманских НПЗ даёт о себе знать на региональном уровне, объясняют в Fuels und Energie. Поэтому цена на автозаправках на востоке страны примерно на 2,5 цента выше, чем в среднем по стране, для бензина и примерно на 1 цент выше для дизельного топлива за литр.

Как напоминает издание, ещё в октябре 2022 года РФ экспортировала в ЕС нефтепродукты, такие как дизельное топливо, на сумму более €2,3 млрд. В то время только в Германию ушла продукция на сумму около €558 млн.

Российский эксперт по энергетике Алексей Белогорьев сомневается, что ЕС может легко заменить такого поставщика. На сегодняшний день РФ поставляет 600 тыс. баррелей дизельного топлива в день; США, Саудовская Аравия и Индия вместе поставляют 200 тыс. баррелей. Тем не менее эксперты ожидают, что санкции приведут к снижению российского производства нефтепродуктов на 15% до примерно 230 миллионов тонн в этом году.

Как и в случае с запретом на импорт сырой нефти, ЕС хочет ввести ограничение цен на российские нефтепродукты наряду с новыми ограничениями на импорт. Это означает, что вместе с такими партнёрами, как США, Европа хочет заставить Россию продавать эти продукты третьим странам по ценам ниже рыночных. Вот как это должно работать: важные услуги для российского экспорта — такие как перевозки западными судоходными компаниями или страховыми компаниями — должны быть разрешены только в том случае, если цена экспортируемого товара не превышает установленный потолок, поясняет издание. В этом и состоит цель ЕС: сочетание замораживания импорта и ограничения цен должно «значительно снизить» доходы РФ и в то же время стабилизировать мировые цены.

Для дорогих нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, в пятницу вечером в Брюсселе было согласовано ограничение цены в $100 за баррель. В пересчёте это составляет около €91. Для сравнения: на международных биржах баррель дизельного топлива для поставки в Европу недавно торговался по цене, эквивалентной примерно €100—120. Для нефтепродуктов более низкого качества, таких как печное топливо, первоначально будет действовать предельная цена в $45 (€41) за баррель.

Действительно ли эмбарго вредит России? В Москве подчёркивают, что нефть всё равно смешивается на мировом рынке и что она находит другие каналы сбыта — например, в Индии. Однако РФ вынуждена предоставлять большие ценовые скидки — около 30% по сравнению с западными сортами нефти.

Тем не менее в 2022 году доходы РФ от продажи газа и нефти выросли почти на треть. Экспорт сырой нефти увеличился на 7%. Однако эмбарго ЕС в отношении сырой нефти на танкерах вступило в силу только 5 декабря.

Как отмечает RND, РФ нашла способы обойти нефтяное эмбарго. На новом уровне ограничений экономист Зюдекум видит новые лазейки: «Одним из главных последствий эмбарго будет то, что российское дизельное топливо будет поступать в ЕС уже не напрямую, а опосредованно. РФ снабжает такие страны, как Индия или Саудовская Аравия, которые покупают дешёвую нефть, перерабатывают её на своих нефтеперерабатывающих заводах, а затем продают нам дизельное топливо». Однако даже если бы удалось остановить этот процесс обхода санкций, «то вопрос о ценах на дизельное топливо в Европе, безусловно, также стал бы более критичным», предостерегает эксперт. Другими словами, импорт из РФ так или иначе предотвращает ещё больший дефицит в ЕС, заключает RND.