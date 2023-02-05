Присяжные не увидели кокаина

Городской суд Петербурга приговорил гражданина Эквадора, обвинявшегося в приготовлении к контрабанде кокаина, к 17 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого считает, что судья проигнорировал вердикт присяжных.

По полицейскому сценарию

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Петербурге принял к рассмотрению уголовное дело в отношении Киньонеса Франсиско Ксавьера Кортеса. Как следует из приговора Городского суда Петербурга, житель Эквадора, проживавший в Испании, планировал наладить постоянные поставки кокаина из Эквадора в Петербург.

Однако в суде выяснилось, что Кортес лишь договаривался (по просьбе своего земляка) о встрече на предмет покупки/продажи наркотика, но сам к нему не прикасался. Что не помешало Горсуду признать его организатором поставок и приговорить к 17 годам колонии.

Как считало следствие, Кортес (наркоделец с 10-летним стажем по кличке Педро) летом 2018 года приехал в Россию на чемпионат мира по футболу — поболеть. Однако кроме посещения стадионов и пивбаров, у него было еще одно дело. По мнению следствия, Кортес должен был найти людей, заинтересованных в крупных поставках (до 50 кг в неделю) кокаина в Россию через Петербург. И нашел ранее трижды судимого Алексея Колоскина, который заверил Кортеса, что готов свести его с «нужными людьми»: они готовы принять пробную партию, за которую заплатят сразу по получении товара.

Приехав из РФ в Испанию, Кортес, по версии следствия, связался со своими друзьями в Эквадоре и приказал им спрятать в рефрижераторном судне Baltic Autumn 7 кг кокаина, что те и сделали.

Рефрижераторное судно Baltic Autumn. Фото: vesselfinder.com

Корабль должен был прибыть в Петербург в самом начале ноября 2018 года. Однако встречать груз и менять его на деньги Кортес не поехал, а отправил своего земляка, также живущего в Испании Монтойя Фернандо Альфонсо Санчеса. Тот должен был продать наркотики за 189 тысяч долларов США (по цене 27 тысяч за кг, при продаже в розницу стоимость одного кг повышается до 145 тысяч долларов за кг).

Когда Санчес приехал в Петербург, его встретил Колоскин. По прибытии эквадорского корабля именно он нелегально провел Санчеса в порт. Тот поднялся на судно, изъял наркотик из тайника (прекрасно зная, где тот находится) и вынес на пирс. После чего Колоскин и Санчес поехали в спокойное место, где русский должен был передать эквадорцу деньги за товар. Но там их ждала полиция.

Уже на суде выяснилось, что вся история с кокаином развивалась по сценарию полицейских. Колоскин давно работал штатным осведомителем правоохранительных органов, помогая выявлять крупных поставщиков наркотика в Петербург.

И Санчес заговорил. Главным организатором поставок кокаина в Россию он назвал Кортеса. Сам утверждал, что поездка в Петербург была его разовым заданием, а ранее он никакого отношения к торговле наркотиками не имел. 30 июля 2020 года Санчес был приговорен Городским судом Петербурга к 14 годам лишения свободы.

Чтоб неповадно было

Кортеса арестовали в Испании в июне 2020 года, во исполнение международного ордера, выданного Генпрокуратурой РФ.

— Примерно с 2006 года в Евросоюзе начались операции по расследованию отмывания денег, полученных преступным путем, — рассказал «Открытому пространству» Игорь Баринов, адвокат, постоянно проживающий в Испании. — В Испании ее назвали Blanqueo de Capitales (дословный перевод: отмывание/отбеливание капиталов). Кстати, именно к той операции относится дело «Тройка», по которому к суду были привлечены многие известные российские криминальные авторитеты, проживавшие в Испании. В те времена Национальная судебная палата страны активно сотрудничала с Россией по поводу экстрадиции россиян, замешанных в мошеннических преступлениях. Но со временем запросы российских правоохранительных органов все чаще стали походить на какой-то фарс.

Под видом уголовного судопроизводства они стали требовать выдачи тех людей, которые в уголовных преступлениях замешаны не были, но преследовались в РФ по политическим мотивам.

Причем разыскные дела были составлены настолько смешно, что могли бы украсить какой-нибудь юмористический журнал. Однако «дело Кортеса», как его назвали некоторые испанские СМИ, стало исключением, — подчеркнул Игорь Баринов.

Сразу после ареста Кортеса в испанской прессе появились статьи об эквадорцах в Испании, которые наводят мосты между латиноамериканскими наркокартелями и европейскими преступными группировками. Кортеса даже назвали родственником Сесара Демара Вернаса Киньонеса по прозвищу Импресарио — лидера эквадорской преступной группировки «Лос Темпладос», основного партнера мексиканского наркокартеля «Синалоа» в Эквадоре (считается, что «Синалоа» контролирует 60% всех поставок наркотиков в США и до 30% мировых перевозок кокаина).

Позже газетам пришлось опровергать эту информацию, потому что никаких доказательств родства обнаружено не было, а фамилия Киньонес очень распространена в странах Латинской Америки. Да и обычный рабочий на стройке и инструктор по плаванию по выходным как-то мало подходил на роль члена картеля, ворочающего даже не миллионами, а миллиардами долларов. Но Кортесу это не помогло: в марте 2021 года он был экстрадирован в Россию.

— Несомненно, в этом деле был немаловажен политический мотив, — считает Баринов. — Члены мексиканской, эквадорской и колумбийской диаспор действительно считаются в Испании «разносчиками наркотической заразы». На самом деле, как это обычно и бывает, преступников в них меньше трети. Но они имеют сильное влияние на своих земляков, которые, часто даже не желая этого, вынуждены им помогать.

Выдавая Кортеса России, испанские власти дали понять наркоторговцам, что в какой-то мере больше не собираются бороться с ними по правилам, а способны на непопулярные меры. Например, выдать их земляка, который вынужден будет отбывать срок в российской колонии.

Кортес в зале суда. Фото представлено Объединенной пресс-службой судов Петербурга

Присяжные побоку

При назначении «дела Кортеса» к слушанию в Городском суде Петербурга третьими сторонами были указаны представители посольств Испании (у Кортеса имелся вид на жительство в этой стране) и Эквадора. Те и другие, по мнению правоохранительных органов России, должны были подтвердить криминальное прошлое подсудимого. Однако ни испанцы, ни эквадорцы в суде так и не появились. А все обвинение Кортеса строилось только на показаниях Санчеса. Которого, напомним, задержали с поличным.

Вообще вся эта история с поставкой кокаина в Петербург имеет много вопросов, ответить на которые так и не удалось в ходе двух судебных процессов.

Во-первых, если Санчес первый раз связался с наркотиками, то как ему могли доверить 200 тысяч долларов США? Как вообще он собирался вывозить их из России, если максимальная сумма наличных, которые можно вывезти без разрешительных документов, всего 10 тысяч долларов?

Почему, если договоренность о поставках кокаина была достигнута в июне 2018 года, первая партия поступила в Петербург лишь осенью?

Почему Колоскин, который представился Кортесу во время личной встречи посредником, звонил в Испанию не Кортесу, а именно «новичку» Санчесу? И почему вообще он звонил?

Адвокат Вадим Шабанов. Фото: соцсети

— Лично я считаю, и говорил об этом в суде, что дело в отношении моего клиента не что иное, как типичная полицейская провокация, — считает адвокат Кортеса Вадим Шабанов. — Органам и должностным лицам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, законом запрещено подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация) и фальсифицировать результаты оперативно-разыскной деятельности.

Но Колоскин, действовавший в соответствии с указаниями полицейских, именно настаивал в телефонных разговорах о скорейших поставках кокаина. Для чего? А для того, чтобы его кураторы из полиции могли отчитаться о своей героической борьбе с наркотиками и получить за это награды.

И как-то за кадром осталось то, что эти самые полицейские фактически и организовали экспорт кокаина в Петербург. Причем не через Кортеса, а через Санчеса.

За контрабанду и торговлю кокаином в особо крупном размере Санчесу грозило от 15 лет до пожизненного заключения. Неудивительно, что он постарался хотя бы часть вины переложить на Кортеса. Причем в своих показаниях постоянно путался. То говорил, что Кортес из Колумбии, что кличку Педро получил за поставки кокаина из Бразилии в Бельгию, но потом упоминал Италию. Называл Кортеса лидером банды, но не мог назвать ни одного члена этой банды. А в суде над Кортесом вообще отказался давать показания. Несмотря на возражения защиты, обвинение в результате просто зачитало (выборочно) показания Санчеса, данные им в ходе предварительного следствия.

Кортес от показаний не отказывался. Он честно признался, что перед поездкой на чемпионат мира ему действительно поручили поинтересоваться возможностями поставок кокаина из Эквадора в Россию.

Отказаться Кортес не мог, опасаясь за свою семью. В Питере он познакомился с Колоскиным и передал его телефон Санчесу. На этом его участие в поставках, по мнению адвоката Шабанова, закончилось.

Присяжные показаниям Кортеса поверили и признали его виновным только в участии в попытке контрабанды и сбыта. То есть виновен по статьям 33, 229 и 228 УК РФ (пособничество в сбыте и контрабанде). Присяжные посчитали недоказанным ни то, что именно Кортес давал указание в Эквадор спрятать в тайник наркотики; ни то, что он обещал Санчесу 10 тысяч долларов за поездку в Петербург и обмен кокаина на деньги; ни то, что он вообще знал о тайнике. Причем ответ присяжных звучал так:

«Доказано в части указаний другим лицам по действиям в Санкт-Петербурге. В остальной части не доказано». То есть в переговорах участвовал, но на этом всё.

— Тут необходимо обратить внимание, что присяжные не указали в своем вердикте, что Кортес мог знать о крупной партии кокаина, так как в их положительном ответе количество наркотика не указано, а в той части, где приводится количество, они посчитали вину моего клиента не доказанной. Основываясь на вердикте присяжных, судья был обязан вынести приговор по первым частям 228-й и 229-й статей, — считает адвокат Шабанов. — В этом случае моему клиенту грозило лишение свободы до трех лет.

Однако несмотря на то, что присяжные посчитали, что Кортес не знал о количестве наркотика, судья в приговоре постоянно озвучивал количество кокаина.

Таким образом он пытался придать легитимность тому, что осуждает моего подзащитного не по первой части статей, а по четвертой и пятой. Что и позволило приговорить Кортеса к 17 годам лишения свободы.

В интервью одному из телеканалов Петербурга сразу после приговора Шабанов прямо сказал, что судья просто проигнорировал вердикт присяжных и вынес незаконный приговор. Но эта часть интервью в эфир не пошла.

Максим Леонов

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