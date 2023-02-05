В РПЦ удивились санкциям Украины против умерших в XX веке священников

Украинская сторона объявила санкции в отношении уже умерших священнослужителей РПЦ, сообщил митрополит Волоколамский, руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Антоний.

Санкционный список с мертвыми архиереями РПЦ появился еще летом, тогда его обнародовало главное управление украинской разведки, сообщил Антоний в эфире «России 24», передает телеканал 360.

В нем значился митрополит Николай, умерший в середине XX прошлого столетия. Антоний предположил, что мертвый священнослужитель, вероятно, представляет для Киева даже через десятилетия после смерти.

Оставшийся список авторы перечня, по всей видимости, просто скопировали с официального сайта РПЦ, после чего их внесли туда.

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