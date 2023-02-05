Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил об угрозе дефицита всех видов энергоносителей из-за политики санкций

Распространение политики санкций на мировой энергетический рынок может привести к дефициту поставок всех видов энергоносителей, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Как информирует телеканал Asharq News, во время выступления на 44-й конференции Международной ассоциации экономики энергетики в Эр-Рияде министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что санкции, эмбарго и отсутствие инвестиций обернутся дефицитом поставок всех видов энергоносителей. Он призвал прекратить лицемерить и осознать, что сотни миллионов людей страдают от нехватки энергоресурсов, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье вступило в силу решение Евросоюза, Группы семи и Австралии об ограничении цен на перевозимые по морю нефтепродукты из РФ. Днем ранее Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты.

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