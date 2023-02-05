CNN: Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X

Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.

По словам представителя американского оборонного ведомства, в операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния. Как утверждает источник телеканала, по цели выпустили одну ракету AIM-9X, передает ТАСС.

Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Позже глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американские истребители сбили китайский «разведывательный шар» у побережья штата Южная Каролина по указанию американского президента Джо Байдена.

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