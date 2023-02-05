Newsweek – почти треть американцев с пессимизмом смотрят в будущее

Опрос, проведённый по заказу издания Newsweek, показал, что 36% американцев считают, что стали жить хуже по сравнению с допандемическим 2019 годом. При этом 28% американских респондентов оказались «более пессимистично настроены в отношении своего будущего», говорится в материале.



AP

Вызовы пандемии COVID-19 заставили американцев переосмыслить все сферы своей жизни, в том числе отношение к работе, пишет Newsweek со ссылкой на результаты опроса. Кроме того, более трети жителей США считают, что их жизнь стала хуже по сравнению с допандемической эпохой.

Опрос 2000 американских респондентов, имеющих право голоса, который был проведён в январе этого года компанией Redfield & Wilton Strategies для издания Newsweek, показал, что более трети работников (36%) «тихо увольняются», столько же хотят сменить работу.

Как поясняет издание, под «тихим увольнением» понимается выполнение на работе лишь «абсолютного минимума», только своих непосредственных рабочих обязанностей.

Согласно этому же опросу, 36% американцев считают, что по сравнению с допандемическим 2019 годом «их жизнь в целом сейчас стала хуже», а 28% оказались «более пессимистично настроены в отношении своего будущего».

Директор бизнес-консультационной группы Avant Guide Institute Дэниел Левин, комментируя тему «тихих увольнений», заявил Newsweek: «В некоторых аспектах тихое увольнение существовало с тех пор, как существует работа».

По словам Левина, в эпоху COVID-19 «огромное количество людей поняли, как получать ту же зарплату за выполнение меньшего количества работы», поскольку вариант работы на дому позволил это сделать.

Между тем «тихое увольнение» ложится тяжёлым финансовым бременем на плечи работодателей из-за расходов на найм новых сотрудников, заявил Newsweek Род Макдермотт, эксперт по трудоустройству и генеральный директор фирмы Activate 180.

По его словам, американские компании ежегодно теряют около $1 трлн в результате текучести кадров, которая «резко увеличилась во многих областях из-за «тихого увольнения».