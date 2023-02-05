 

Newsweek – почти треть американцев с пессимизмом смотрят в будущее

05.02.2023, 1:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Опрос, проведённый по заказу издания Newsweek, показал, что 36% американцев считают, что стали жить хуже по сравнению с допандемическим 2019 годом. При этом 28% американских респондентов оказались «более пессимистично настроены в отношении своего будущего», говорится в материале.


AP

Вызовы пандемии COVID-19 заставили американцев переосмыслить все сферы своей жизни, в том числе отношение к работе, пишет Newsweek со ссылкой на результаты опроса. Кроме того, более трети жителей США считают, что их жизнь стала хуже по сравнению с допандемической эпохой.

Опрос 2000 американских респондентов, имеющих право голоса, который был проведён в январе этого года компанией Redfield & Wilton Strategies для издания Newsweek, показал, что более трети работников (36%) «тихо увольняются», столько же хотят сменить работу.

Как поясняет издание, под «тихим увольнением» понимается выполнение на работе лишь «абсолютного минимума», только своих непосредственных рабочих обязанностей.

Согласно этому же опросу, 36% американцев считают, что по сравнению с допандемическим 2019 годом «их жизнь в целом сейчас стала хуже», а 28% оказались «более пессимистично настроены в отношении своего будущего».

Директор бизнес-консультационной группы Avant Guide Institute Дэниел Левин, комментируя тему «тихих увольнений», заявил Newsweek: «В некоторых аспектах тихое увольнение существовало с тех пор, как существует работа».

По словам Левина, в эпоху COVID-19 «огромное количество людей поняли, как получать ту же зарплату за выполнение меньшего количества работы», поскольку вариант работы на дому позволил это сделать.

Между тем «тихое увольнение» ложится тяжёлым финансовым бременем на плечи работодателей из-за расходов на найм новых сотрудников, заявил Newsweek Род Макдермотт, эксперт по трудоустройству и генеральный директор фирмы Activate 180.

По его словам, американские компании ежегодно теряют около $1 трлн в результате текучести кадров, которая «резко увеличилась во многих областях из-за «тихого увольнения».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10.22 / В дополнение к контурной пластике: необычный способ макияжа с использованием воздушно-пузырьковой пленки

02.12.21 / Политолог Мухин об угрозах Киева Минску: Украина может выстрелить себе в ногу

07.09.22 / Не обязательно покупать новый: как добавить любимый кардиган в стильный осенний образ

09.01.23 / Петербург вновь получит субсидии от Москвы, несмотря на слова Беглова о «триллионном бюджете»

09.07.21 / “Больше неинтересно”: Элджей выпустил трек о расставании, а Настя Ивлеева публично поздравила его с 27-летием

27.11.21 / Мнение: Путинский стиль в искусстве, лучший город Европы и список плюсов Москвы

19.09.20 / Не носишь маску? — Копай могилу

10.08.22 / Мнение: Британия закупает оружие в Казахстане

11.12.22 / «Причина преступлений — сакрализация власти»

09.03.21 / Демократия – “А был ли мальчик?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика