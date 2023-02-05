Мнение: Чипирование чиновников, желаемый уровень зарплат и доступ провайдеров в жилые дома

1. Согласно стереотипам, большинство россиян выступают против «чипизации». Также, согласно стереотипам, большинство россиян не любит чиновников. Очень интересно, а как большинство россиян отнесётся к идее «чипизации» чиновников? Такую инициативу вполне серьёзно предложили недавно в Госдуме (ссылка):



Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев заявил, что считает необходимым принудительно «чипировать» часто отдыхающих за границей чиновников. Его слова в пятницу, 3 февраля, приводит РИА Новости.

Политик предложил оснастить их спутниковыми датчиками. По его мнению, это нужно «для их же собственной безопасности», поскольку международная контрразведка работает профессионально.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил, что профильные комитеты нижней палаты парламента обсудят инициативу о запрете чиновникам отдыхать вне России на время проведения специальной военной операции.

2. Согласно новейшим исследованиям, зарплатные запросы большинства россиян находятся в пределах вполне достижимых сумм. Напомню, что реальная средняя зарплата по стране в конце прошлого года составляла около 62 тысяч рублей (ссылка):



Большинство россиян в 2023 году хотело бы получать от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Желаемый уровень зарплат среди населения раскрыли в исследовании банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», данные приводит РИА Новости.

В желании получать указанную сумму признались 42 процента респондентов. 22 процентам для комфортной жизни необходимо 100-150 тысяч, еще около восьми процентов хотят зарабатывать 150-200 тысяч. О том, что для жизни им достаточно менее 30 тысяч рублей в месяц, заявили лишь два процента.

При этом 17 процентов сообщили, что в новом году хотят зарабатывать 30-50 тысяч рублей. В том, что их желаемый и реальный доход совпадают, признались лишь 14 процентов респондентов.

Получается, что в среднем мечта типичного россиянина о достойной зарплате уже практически реализована?

3. Интересный парадокс. Три четверти россиян хотели бы, чтобы в их домах был максимально широкий выбор провайдеров. Однако ходить на собрание жильцов и решать там подобные вопросы готова лишь одна четверть (ссылка):

ВЦИОМ опубликовала исследование о том, как россияне оценивают доступность услуг доступа в интернет. По данным исследования, подавляющее большинство опрошенных (76 процентов) хотели бы самостоятельно выбирать провайдера. А 66 процентов считают, что по желанию любого из жителей, провайдер, если он присутствует в районе, должен появиться в доме.

Были вынуждены подключиться к провайдеру, уже присутствовавшему в доме, 57 процентов респондентов. А 51 процент тех, кто попытался сначала изучить предложения на рынке, а потом подключиться к выбранному оператору, столкнулся с невозможностью реализовать этот сценарий: оператор не присутствовал в доме. По действующим правилам сейчас для того, чтобы оператор мог оказывать услуги в многоквартирном доме, требуется проведение общего собрания собственников жилых помещений и поддержка решения не менее чем 2/3 голосов.

Но лишь 26 процентов всех опрошенных принимают участие в собрании жильцов на регулярной основе, эпизодически (1-2 раза) на них присутствовали 35 процентов респондентов.

По-видимому, эта же проблема низкой явки жильцов препятствует эффективному решению и многих других коммунальных проблем. Нам явно не хватает сплочённости на низовых уровнях демократии. Явка на выборах, для сравнения, у нас больше.