 

Сунак заявил о старте обучения украинских танкистов на Challanger 2

05.02.2023, 0:50, Новости дня
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Обучение украинских военнослужащих на британских танках Challanger 2 стартует на этой неделе, сообщил премьер Британии Риши Сунак в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак провел личные встречи с украинскими танкистами, прибывшими на британскую территорию в конце января, они уже начали тренировки на Challenger 2, передает ТАСС со ссылкой на британскую канцелярию.

Во время беседы политики указали на важность ускорения международной помощи киевскому режиму, чтобы Украина смогла отбросить российские Вооруженные силы. Они также обсудили возможность укрепления потенциала ВСУ в долгосрочной перспективе.

Британия также занимается тем, чтобы ее техника как можно скорее доехала до линии фронта.

В пятницу Варшава заявила, что в стране началось обучение украинских военных по пользованию танков Leopard.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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