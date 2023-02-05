 

Представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России

05.02.2023, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Идеи о гарантии Киева не бить по целям на территории РФ – это «идеи из параллельного мира», сообщил украинский депутат и представитель президента страны Владимира Зеленского Федор Вениславский.

Часть западных экспертов считают, что Киев должен пообещать не использовать военную технику в России, но это «идея из параллельного мира», сообщил Вениславский в интервью Bild, передает РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что все места, где на территории Российской Федерации есть ракеты, – это «законные военные цели» киевского режима, в том числе и Москва.

При этом политик не стал отвечать, будет ли совершено такое нападение, поскольку это «зависит от нашего военного руководства».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оставшаяся под контролем киевских властей Украина «запылает» в случае удара по Крыму.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.22 / Зеленского ждут в парламенте на открытии 7-й сессии IX созыва Верховной Рады Украины – Стефанчук

01.10.21 / В Кривом Роге сразу несколько предприятий годами страдали от нападок псевдоэкологов – СМИ

24.01.23 / Украинские СМИ сообщили о возможной отставке премьер-министра Шмыгаля

19.11.21 / Города Украины на грани банкротства или социального взрыва из-за цен на газ – Кличко

12.10.20 / Главы МИД ЕС поддержали идею санкций против РФ из-за истории с Навальным

18.08.20 / Белорусская оппозиция собралась завершить формирование Координационного совета

29.06.20 / Прототип нового Hyundai Creta для РФ впервые показали на снимках

16.07.20 / Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов по делу МН17 

08.07.20 / В ЕК назвали невозможным отказ ЕС от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем

29.07.20 / В США назвали стоимость вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика