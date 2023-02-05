Представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России

Идеи о гарантии Киева не бить по целям на территории РФ – это «идеи из параллельного мира», сообщил украинский депутат и представитель президента страны Владимира Зеленского Федор Вениславский.

Часть западных экспертов считают, что Киев должен пообещать не использовать военную технику в России, но это «идея из параллельного мира», сообщил Вениславский в интервью Bild, передает РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что все места, где на территории Российской Федерации есть ракеты, – это «законные военные цели» киевского режима, в том числе и Москва.

При этом политик не стал отвечать, будет ли совершено такое нападение, поскольку это «зависит от нашего военного руководства».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что оставшаяся под контролем киевских властей Украина «запылает» в случае удара по Крыму.

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