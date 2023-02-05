 

Сотрудников администрации морских портов Украины обвинили в мошенничестве на 2,5 млн долларов

05.02.2023, 0:50, Новости дня
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На Украине трем работникам одного из филиалов администрации морских портов предъявлено обвинение в мошенничестве почти на 2,5 млн долларов, сообщили в СБУ.

К незаконной деятельности причастны руководитель филиала администрации в 2017-2018 годах и двое его подчиненных, сообщила СБУ, передает ТАСС.

По ее данным, в 2017 году обвиняемые заключили договор по углублению дна в акватории порта Южный, стоимость работ искусственно завысили. Деньги отправили на счета подрядчика, фактический объем работ не соответствовал документам.

Таким способом из госпредприятия вывели более 90 млн гривен (чуть менее 2,5 млн долларов).

Обвинение предъявлено трем предполагаемым организаторам, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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