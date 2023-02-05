 

«Чебурашка» собрал в российском прокате более 6 млрд рублей

05.02.2023, 0:49, Новости дня
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Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

К вечеру субботы сборы «Чебурашки» дошли до 6 млрд 970 тыс. 184 рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС.

Отмечается, что до этого момента ни одна российская картина в истории отечественного проката не достигала подобных результатов.

Предыдущий рекорд картина установила в конце января, тогда она дошла до показателя в 5 млрд рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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