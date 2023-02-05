«Чебурашка» собрал в российском прокате более 6 млрд рублей
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Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
К вечеру субботы сборы «Чебурашки» дошли до 6 млрд 970 тыс. 184 рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС.
Отмечается, что до этого момента ни одна российская картина в истории отечественного проката не достигала подобных результатов.
Предыдущий рекорд картина установила в конце января, тогда она дошла до показателя в 5 млрд рублей.
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