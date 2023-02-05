Глава Пентагона Остин: Истребители США по указанию президента Байдена сбили у Южной Каролины «разведывательный шар» КНР

Входящие в состав Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов американские истребители по указанию американского президента Джо Байдена сбили китайский «разведывательный шар» у побережья штата Южная Каролина, говорится в письменном заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

Глава Пентагона сообщил, что в субботу днем по указанию президента США Байдена американские истребители, входящие в состав Северного командования ВС США, сбили в воздушном пространстве США над акваторией у побережья Южной Каролины находившийся на большой высоте запущенный Китайской Народной Республикой (КНР) и принадлежащий Китаю разведывательный шар, передает ТАСС.

Остин уточнил, что шар, который использовался Китаем для наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части США, был сбит над территориальными водами Соединенных Штатов. По словам министра, в среду Байден отдал приказ сбить шар, как только задача сможет быть выполнена без чрезмерного риска для жизни американцев.

Глава Пентагона сообщил, что после тщательного анализа американское военное командование пришло к выводу, что уничтожение шара над землей создало бы чрезмерный риск для людей на обширной территории из-за размера объекта, высоты его нахождения, а также веса оборудования для ведения наблюдений.

По словам министра, в соответствии с указанием Байдена Минобороны США разработало варианты безопасного уничтожения шара над территориальными водами Соединенных Штатов, внимательно отслеживая траекторию полета объекта и ведущуюся им деятельность по сбору разведданных. Остин уточнил, что эти действия были предприняты в координации и при полной поддержке правительства Канады.

Глава Пентагона назвал предпринятые Вооруженными силами США действия по уничтожению принадлежащего Китаю воздушного шара взвешенными и правомерными. Остин заверил, что Байден и его команда по национальной безопасности всегда будут ставить на первое место безопасность американского народа, эффективно реагируя на неприемлемое нарушение суверенитета Соединенных Штатов со стороны Китая.

Тем временем Федеральное авиационное управление (ФАУ) США сняло запрет на полеты в районе, где был сбит метеозонд. В свою очередь лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер сообщил, что Соединенные Штаты могут собрать аппаратуру и проанализировать технологии, которые использовались в метеозонде КНР.

Ранее американские СМИ сообщили, что ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой.

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