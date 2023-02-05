 

Daily Mail – Гейтс назвал стремление Маска к полётам до Марса «пустой тратой денег»

05.02.2023, 0:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс раскритиковал стремление Илона Маска к полётам до Марса и назвал эти амбиции пустой тратой денег, пишет Daily Mail. Он также предложил главе Tesla вложить миллиарды в покупку вакцин от кори и таким образом спасать жизни.


AP

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс раскритиковал космические амбиции Илона Маска, назвав стремление последнего добраться до Марса «пустой тратой денег», пишет Daily Mail. В интервью одному из британских телеканалов он предложил главе Tesla вложить миллиарды в покупку «вакцин от кори и спасение жизней».

67-летний Гейтс также заявил, что, хотя Маск оказывает положительное влияние на мир посредством Tesla, но он не считает коллегу-миллиардера настоящим филантропом, таким как Уоррен Баффет, Джефф Безос и он сам.

В частности, отвечая на вопрос журналиста, является ли полёт на Марс выгодным вложением денег, Гейтс ответил: «С моей точки зрения, нет. На самом деле полететь на Марс довольно дорого. Вы можете накупить вакцины против кори и спасать жизни — каждая спасённая жизнь обойдётся в 1000 долларов».

По его словам, путешествие в космос — нерентабельный способ спасения жизней.

«И это своего рода основание для того, чтобы не лететь на Марс», — отметил Гейтс.

Сооснователь Microsoft уже давно выступает за инвестирование денег в вакцины и неоднократно заявлял, что пандемии и смертельные заболевания представляют серьёзную угрозу для будущего человечества.

А его коллега-миллиардер Маск, напротив, утверждал, что для будущего цивилизации важно, чтобы люди стали «межпланетными». Он основал компанию SpaceX в 2002 году, чтобы создавать космические корабли и совершать пилотируемые полёты на Марс.

Тем не менее Гейтс высоко оценил интеллект и амбиции Маска, предположив, что когда-нибудь последний сможет войти в лигу гигантов филантронии, однако его время ещё не пришло, пишет Daily Mail.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01.23 / Cменившая фамилию Айза откровенно о сексе с Ягудиным и схвативших ее ребенка педофилах

18.09.22 / Мнение: Кто охраняет трубу?

10.12.22 / “Мне холодно”: как повторить тренд макияжа румян, взорвавший Интернет этой зимой (идеи с фото)

27.06.21 / Идеальные кандидаты: трендовые летние платья – лучшие компаньоны для сандалий

18.11.21 / Мнение: Почему Колчак не смог выиграть Гражданскую войну

28.12.21 / Как защитить любимый маникюр в зимних перчатках: один из способов – ежедневное увлажнение

16.10.20 / 15 лет спустя: как сложилась жизнь юных актеров из саги “Хроники Нарнии”

21.09.21 / Коммунист Виктор Мохов проиграл выборы в Госдуму

10.01.22 / Кардиолог Гаглошвили рассказал об опасной для сердца привычке россиян

17.12.22 / Нет другого выхода — трагедия в Ла-Манше не остановит мигрантов от попыток пересечь пролив

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика