 

Мнение: Медведев и вобла

04.02.2023, 23:50, Разное
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В ТОПе новостей – зампред Совбеза России Дмитрия Медведева с заявлением о том, что «при ударах по Крыму Украину ждут удары возмездия, а не переговоры».

Удивительно, что это заявление Медведев сделал не в своем Telegram-канале, а в письменном интервью.

Но еще большее удивиление лично у меня вызвала вот эта фраза зампреда Совбеза:  «….Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров. Но вашингтонские маразматики в Администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы…».

Вспомнилось, что жительницу Тюмени, написавшую на асфальте «нет во….е», и обьяснившую,  что она имела в виду воблу,  все-равно оштрафовали на 30 тысяч рублей по статьей КоАП России о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

А Медведев смело называет «воблу» не воблой. Потому что отчаянно смелый? И не боится резать правду-матку? Или ему не доложили, что это слово в России фактически под запретом?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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