ФАУ США объявило о закрытии воздушного пространства в юго-восточной части страны в интересах национальной безопасности

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США временно закрывает воздушное пространство в юго-восточной части Соединенных Штатов для оказания поддержки министерству обороны в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности, говорится в письменном заявлении ФАУ.

Согласно заявлению, ФАУ приостановило вылеты в аэропортах Уилмингтон (ILM), Миртл-Бич (MYR) и Чарльстон (CHS) для оказания поддержки Минобороны США в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности. Речь идет о закрытии части воздушного пространства над штатами Северная Каролина и Южная Каролина. Авиарегулятор запретил эксплуатировать воздушные суда в пределах указанной зоны до 15.30 субботы по местному времени (23.30 мск), передает ТАСС.

Ранее президент США Джо Байден пообещал разобраться с китайским аэростатом, летящим над территорией Соединенных Штатов. По сообщениям американских СМИ, власти США намереваются дождаться момента, когда воздушный шар окажется над Атлантическим океаном, после чего попытаются сбить его и извлечь из воды обломки.

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