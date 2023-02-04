Associated Press: ВС США сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном

Военные США сбили над Атлантическим океаном, у побережья Южной Каролины, оказавшийся в американском воздушном пространстве китайский аэростат, информирует Associated Press.

Началась операция по извлечению обломков китайского аэростата из воды. Военные источники телеканала Fox News подтвердили проведение операции, передает ТАСС.

Тем временем Федеральное авиационное управление США продлило запрет на полеты в районе, где был сбит метеозонд, до 17.15 субботы (01.15 мск воскресенья).

Ранее Федеральное авиационное управление (ФАУ) США объявило о закрытии воздушного пространства в юго-восточной части Соединенных Штатов в интересах нацбезопасности до 15.30 субботы (23.30 мск). В субботу президент США Джо Байден пообещал разобраться с китайским аэростатом над территорией Соединенных Штатов.

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