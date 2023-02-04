Мнение: О полном провале «великой державы»… Порвём шаблон?

Да уж, долгое пребывание у власти до добра не доводит. По итогу — имеем, что имеем. Казавшаяся «великой» держава — между прочим, ядерная, — бодро идёт ко дну Углубляющийся экономический спад. Обостряющаяся проблема бедности. Нарастающее социальное недовольство, пока ещё подспудное и глухое. Опять же — #коррупция. И дополнительная куча проблем — из-за одной специальной военной операции…

Уже догадались, о какой стране идёт речь?

Бинго!

Это — Великобритания.

А все слова вступительного абзаца взяты не у Марго Симоньян, а у вполне честного и непредвзятого СМИ. Из пространной заметки на Би-Би-Си. Даже заголовок весьма показательный — «Коррупция, забастовки, скандалы и кризис».

Формально главная тема — 100 дней премьерства Риши Сунака. Но вместе с тем это фактически печальный итог 13-летнего правления Консервативной партии.

За первые 100 дней Сунака-премьера Британия укрепилась в статусе «больного человека Европы», — так начинается этот обзорный материал. А подарком к юбилею стала крупнейшая за десятилетие забастовка. Учителя, врачи, юристы, пожарные, машинисты — сотни тысяч британцев бастуют, потому что жизнь дорожает, зарплаты не поспевают за рекордной инфляцией, а здравоохранение и социальная сфера — в глубоком кризисе. Рейтинги властей стремительно снижаются и обещают конец 13-летнему правлению Консервативной партии.

Простые рецепты выхода из кризиса исчерпаны, лишних денег на борьбу с ним уже нет, а дальше будет еще меньше. Все потому, что пока весь мир оживает после ковида и первого шока спецоперации России против Украины, британская #экономика идёт противоположным курсом. В этом году она выступит даже хуже российской, предупредил #МВФ. Фонд повысил #прогноз мирового роста благосостояния и выделил Британию как единственную развитую экономику, которая переживает #спад.

Виноват в этом не Риши Сунак, а его предшественница Лиз Трасс, которая всего за месяц умудрилась поставить на грань краха британскую пенсионную систему и экономику в целом. Партия изгнала её с позором и отдала премьерское кресло выходцу из лондонского Сити. Пока что улыбчивый 42-летний финансист и мультимиллионер индийского происхождения справляется с ролью антикризисного менеджера. При нём правительство отказалось от откровенных глупостей и стабилизировало раскачанную лодку. Но это привело лишь к тому, что ситуация в стране перестала ухудшаться резко. Она стала ухудшаться плавно. А население продолжает беднеть. С 2008 года его доходы с поправкой на инфляцию не выросли вовсе.

И по прогнозам, к весне следующего года #инфляция сведёт на нет весь рост доходов населения за последние 8 лет, а уровень жизни упадёт на 7% по сравнению с текущим, подсчитал независимый центр OBR, на оценки которого опирается правительство при планировании бюджета. На уровень 2008 года доходы вернутся только к 2027-му

Экономисты говорят, что британцы живут всё хуже и хуже по двум основным причинам. Первая — хронические проблемы, накопленные за 15 лет после финансового кризиса 2008 года, из которых почти 13 лет у власти была Консервативная партия. Вторая – брексит. «Рост доходов за последние 15 лет был худшим со времён войн с Наполеоном, — сказал глава ведущего британского центра экономического анализа IFS Пол Джонсон. — И это в частном секторе, а в государственном даже хуже, там зарплаты ниже, чем в 2010 году. Так что неудивительно, что бюджетники возмущаются».

За потерянным десятилетием после кризиса 2008 года пришёл ковид. Теперь эксперты IFS говорят уже о втором потерянном десятилетии. Беднеющее население тратит всё меньше, и #экономика тормозит. Британия единственная из «Большой семёрки» крупнейших развитых стран до сих пор не наверстала потерянное за пандемию. Сначала случился постковидный инфляционный кризис, а за ним пришёл энергетический. Цены сейчас растут на 10-11% в год, зарплаты — вдвое-втрое медленнее. Ну а забастовки, с которыми «не справляется» Риши Сунак только усугубляют экономический #кризис.

И ещё — #коррупция. За 100 дней премьерства Риши Сунак так и не смог выполнить главное обещание, данное в первый день у порога Даунинг-стрит, 10 — восстановить доверие к правительству, подорванное чередой коррупционных и этических скандалов. Свары продолжились, пусть и с меньшим размахом. В результате Британия сползла в рейтинге восприятия коррупции больше любой другой страны «Большой семерки». В свежем докладе на этой неделе Transparency International выделила страну в отдельную главу как дурной пример в стиле постсоветской автократии.

«Великобритания служит предупреждением о том, что даже страны в верхней части индекса уязвимы для восприятия коррупции и ненадлежащего влияния, — написала Transparency. — Доверие к властям тревожно низко после серии скандалов с коррупцией в политике и при распределении госзаказов, которые показали, с какой лёгкостью частные лица покупают политическое влияние, и обнажили дыры, позволяющие чиновникам устанавливать самим себе рамки дозволенного».

Но Риши Сунак уверяет, что во всём виноват… российский президент Владимир #Путин. По его словам, жизнь в Британии дорожает из-за «нападения» России на Украину. А накопленные ошибки, хронические проблемы и неудачный брекзит «тут вообще ни при чём».

Ну чистый «плагиат» у американского президента Джо Байдена. И вообще — Мелко, Хоботов! ©

Впрочем, других лидеров на «скамейке запасных» у тори сейчас нет. И многие в среде консерваторов говорят о возвращении Бориса Джонсона. Не потому, что он сумеет вытащить и партию, и страну. А потому, что просто «приятнее идти ко дну, когда у руля капитан Борис, а не капитан Риши».

А может, всё это — расплата за многолетнюю «русофобию» Лондона?

Карма настигла и бумеранг прилетел-таки?

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