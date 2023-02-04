«Ну вот, помог нашим»

Полицейские на Урале решили «воспитать» выпившего прохожего и сломали ему шею. 18+.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в отделе полиции № 17 снова погиб задержанный. Пять лет назад здесь запытали до смерти Станислава Головко, сегодня Сергея Шамрина «прокатили» в патрульном автомобиле до несовместимых с жизнью травм.

Сергей Шамрин. Фото предоставлено семьей погибшего

В воскресенье, 29 января, супруги Юля и Сергей Шамрины ехали с кладбища, где навещали могилу матери Сергея. За рулем автомобиля была жена, а муж немного выпил — помянул мать. На обратном пути остановились возле психиатрической больницы, где Сергей планировал навестить друга.

— Я остановилась перед шлагбаумом, Сережа вышел и успел пройти метров десять, когда встретил автомобиль ППС, — рассказала Юлия. — Я не слышала, о чем они говорили. Увидев, что мужа ведут к патрульному автомобилю, побежала к ним.

Полицейские сказали, что забирают его, потому что он пьяный, с воспитательной целью они его увезут, чтобы проспался. Я просила его отпустить, потому что мы едем домой, где он и так сможет проспаться. Но полицейские не согласились.

В крошечном отсеке для задержанных в УАЗе уже сидел мужчина, которого везли с медицинского освидетельствования. Трое полицейских подвели Сергея к открытой дверце, он попытался влезть в этот отсек, но двигался медленно. Крупному мужчине под два метра ростом физически тяжело было там уместиться. По словам жены, он повернулся к полицейским спиной и пытался как-то забраться в это тесное пространство, полицейские стали его торопить и грубо пихать в машину.

В итоге Сергей упал, и они стали его «складывать» практически вниз головой, подпирая дверями, пока с усилием их не захлопнули. Юлии сказали ехать домой, при этом не захотели брать ни ее, ни супруга данные.

Юлия поехала следом за полицейскими. Припарковавшись, побежала к отделу полиции и увидела, что дверь в патрульный автомобиль открыта, а Сергей выпал на землю. Он был уже мертв. Женщина пыталась реанимировать мужа, кричала, чтобы вызвали врачей.

Кадры из видео снятого женой.

— Реанимируй давай его, — сказал, по ее словам, один из полицейских, — ты же его жена.

Лицо задержанного посинело, признаков жизни он не подавал. Приехавшие врачи констатировали смерть. «Зачем его вообще забирали?» — удивленно спрашивал медик, услышав историю задержания.

— Он дергал ногами, лицо было синее, — рассказал свидетель произошедшего, второй задержанный, ехавший в автомобиле вместе с Сергеем. — Я ничего не мог сделать, там мало места. Я стучал, просил, чтобы остановили машину и посадили его нормально, но полицейские сказали, что он в процессе езды сам перевернется как надо.

От психбольницы до райотдела автомобиль ехал около 20 минут. Полицейские проигнорировали все просьбы о помощи и дверь открыли, только подъехав к отделу.

— По предварительным данным, к сотрудникам полиции из подразделения ППС обратился охранник психиатрической больницы, сообщив, что неизвестный гражданин с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка, ругается нецензурной бранью, размахивает руками, пытается пройти внутрь — якобы чтобы навестить своего приятеля, — рассказал Е1.RU Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — Как выяснилось позднее, дебоширом оказался местный житель 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Освободился из мест лишения свободы в 2001 году. Официально трудоустроен не был.

По словам Горелых, полицейские привезли «дебошира» в отдел, но, открыв машину, обнаружили его в бессознательном состоянии, вызвали врачей, а до их приезда пытались его реанимировать.

— Да, он был судим, но наказание отбыл, с того времени прошло более 20 лет, — рассказала жена погибшего. — Я понимаю, что задача полиции сегодня — очернить моего мужа, сделать из него какого-то заядлого преступника. Сергей удаленно работал программистом, разрабатывал системное обеспечение маркетплейса. У него были золотые руки, сам делал все ремонты. Мой муж зарабатывал по 100–150 тысяч рублей в месяц. Моя зарплата — 20 тысяч рублей. Я осталась одна с несовершеннолетней дочерью.

Юлия написала заявление, в понедельник возбудили уголовное дело, пока — по превышению должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В полиции сейчас «пытаются скрыть этот беспредел, пытаются доказать, что он умер по другой причине, что был травмирован раньше».

— Сережа очень любил Родину, планировал поехать в Украину воевать, — почти плачет вдова. — Он хотел сгонять туда, даже без денег, ради нашей страны. Мы военный билет с ним все не могли найти. Я его вчера только нашла, когда искала другие документы.

— Сергей все говорил, что хочет поехать на спецоперацию, что «нашим надо помогать», — подтверждает слова Юлии знакомая семьи Екатерина Головко. — Ну вот, помог нашим… Наши-то своим гражданам хорошо «помогают» — ломают шеи.

Катя знает, о чем говорит. Пять лет назад в этом же райотделе до смерти забили ее родного брата Станислава, его жестоко пытали несколько суток. Головко в отдел тоже доставила ППС, задержали ни за что, но пытались повесить на мужчину две кражи прошлых лет. В суде было доказано, что он не имел к этим преступлениями отношения.

Станислав Головко. Фото: соцсети

Станислава убили в кабинете оперов. Из-за поднятой в СМИ шумихи был снят с должности Эдуард Губер, тогдашний руководитель отдела полиции № 17. Позже троих оперуполномоченных осудили только за превышение должностных полномочий, а их бывшего руководителя вернули на руководящую должность — теперь он работает заместителем начальника подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Нижнего Тагила. Полицейских, убивших Станислава Головко, уже освободили по УДО.

— В Нижнем Тагиле, да и в целом по стране такие истории, мне кажется, уже никого не впечатляют, — говорит Екатерина Головко. —

Насилие силовиков воспринимается как норма. Бьют, надевают пакеты на головы, пытают, чтобы повесить на людей нераскрытые преступления. Сергей просто не успел дотянуть до отдела. Я думаю, ему бы там тоже хорошенько навешали. Полицейские не рассчитывают свои силы, бьют сильно и с удовольствием.

Екатерина говорит, что дело погибшего Шамрина попытаются замять, довести его до суда поможет только громкий скандал. Ей самой в случае с братом это удалось с трудом, пришлось многое пережить.

— Мне разбивали окна в квартире, выбивали двери, — вспоминает Екатерина. — К моему сыну в детский сад приходили опера и требовали у администрации показать ребенка, чистый ли он, забочусь ли я о нем. Когда я шла в зал судебных заседаний, многочисленные сотрудники райотдела устраивали мне «коридор», через который я должна была проходить, а они обещали разные вещи со мной сделать после суда.

Преодолеть эту травлю сложно, но мне уже все равно было — после того как зацепили моего ребенка, я решила идти до конца.

Сегодня в Нижнем Тагиле после многочисленных публикаций в СМИ были задержаны двое подозреваемых в превышении должностных полномочий. Их имена полицейское начальство не разглашает.

Сможет ли Юлия Шамрина преодолеть круговую поруку силовиков, традиционно прикрывающих преступления своих коллег — узнаем.

Изольда Дробина,

собкор «Новой газеты» на Урале

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