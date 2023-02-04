 

Медведев предупредил о готовности России использовать «оружие любого вида» при нападении на Крым

04.02.2023, 22:10, Новости дня
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Атака на Крымский полуостров приведет к эскалации, в ходе «неизбежного возмездия» могут быть применены любые виды оружия, сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта, и «украинской банде наркоманов» следует понимать, что это встретит «неизбежное возмездие», сообщил Медведев в Twitter, передает РИА «Новости».

При этом в ходе возмездия может применяться оружие любого вида.

До этого Медведев отмечал, что контролируемая киевским режимом Украина «запылает», если Киев решится ударить по Крыму.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что киевские власти намереваются «отбить» полуостров «обычным наступлением и в очень короткие сроки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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