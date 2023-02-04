 

На памятнике Воину-Освободителю в Харькове появились символы «Азова»

04.02.2023, 22:10, Новости дня
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В украинском городе Харьков на памятном камне, находящемся у монумента Воину-Освободителю, неизвестные изобразили нацистские символы.

На камне вандалы нарисовали символику националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористическим), информирует RT в своем Telegram-канале.

К посту прикреплены фотографии с оскверненным памятником.

В декабре в городе Полтава в Украине вандалы осквернили памятники советскому генералу и Герою Советского Союза Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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