Состоящая из австрийцев группа Russkaja объявила о роспуске из-за угроз

Австрийской ска-панк-группе Russkaja пришлось объявить о самороспуске из-за русофобских атак в Сети, хотя в составе коллектива все – австрийцы, и нет русских.

Музыканты из коллектива Russkaja объявили, что стали объектом постоянных атак со стороны хейтеров в интернете, потому им пришлось объявить о самороспуске, пишет телеканал 360 со ссылкой на Deutsche Welle (иноагент).

Также члены коллектива опасаются за свои жизни, поскольку им поступали угрозы. Отмечается, что группа существовала на протяжении 18 лет.

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