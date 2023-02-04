 

Состоящая из австрийцев группа Russkaja объявила о роспуске из-за угроз

04.02.2023, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Австрийской ска-панк-группе Russkaja пришлось объявить о самороспуске из-за русофобских атак в Сети, хотя в составе коллектива все – австрийцы, и нет русских.

Музыканты из коллектива Russkaja объявили, что стали объектом постоянных атак со стороны хейтеров в интернете, потому им пришлось объявить о самороспуске, пишет телеканал 360 со ссылкой на Deutsche Welle (иноагент).

Также члены коллектива опасаются за свои жизни, поскольку им поступали угрозы. Отмечается, что группа существовала на протяжении 18 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.22 / Guardian – доклад о вечеринках на Даунинг-стрит могут отложить из-за Скотланд-Ярда

27.08.21 / Спад смертности от COVID-19 зафиксирован в Москве и Петербурге

02.11.20 / На Тибете обнаружили ДНК денисовца

29.08.20 / В РФ выделили средства для выплат на детей от трех до семи лет

31.07.21 / Ученые полагают, что Ирландия может оказаться незатонувшей частью древнего континента

29.10.21 / Кузин рассказал, когда в Украине завершится текущая волна COVID-19

06.07.22 / ФСБ задержала иностранца в Хабаровске за содействие терроризму

09.03.21 / «Иначе все обанкротятся» — в Германии решили открыть магазины для покупателей

31.08.20 / В Нидерландах сегодня начинается очередной этап слушаний дела о крушении MH17

05.10.20 / Лавров анонсировал заявление глав МИД России, Франции и США по Карабаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика