“Ну и уродина!”: 15 пострашневших ради роли звезд кино

Легко и скучно, как признаются некоторые актеры, играть красивого героя, когда ты и сам красив. Задача гораздо более сложная – полное перевоплощение, которое требует значительных трансформаций. Как физических, так и психологических. Дни.ру подготовили для вас подборку звезд кино, пострашневших ради роли.

Первым на ум приходит Мэтью Макконахи: ради роли в “Далласском клубе покупателей” он похудел на 21 кг. Истязавший себя диетами актер

терял по 3 кг в неделю и так преуспел в своем усердии, что стал напоминать себе цыпленка. Наградой же за самоотверженность стала награда “Золотой глобус” в номинации “Лучший драматический актер”.

Его коллега Рене Зеллвегер ради роли в “Дневнике Бриджит Джонс” вынуждена была, наоборот, растолстеть: 15 кг она наела для третьей части фильма, а сколько для первой – одному Богу известно. СМИ сообщали лишь то, что по договору с киностудией, домой к Рене ежедневно доставляли свежую выпечку, а собаку актрисы выгуливал специально нанятый сотрудник. Все, лишь бы Зеллвегер не стала ни на грамм легче.

А вот Джаред Лето к “Отряду самоубийц” готовился в психушке: общался с самыми буйными пациентами и психопатами. Да так вошел в роль, что стал присылать странные подарки своим коллегам. Игрушки для взрослых, живая крыса, туша свиньи – неполный список того, чем он постарался оказать внимание.

Красотка Шарлиз Терон

насильно запихивала в себя еду, лишь бы набрать 14 кг для роли в к/ф “Монстр”. Но не один лишний вес ей был уготован: пришлось брить брови, носить зубной протез и контактные линзы, от которых болели глаза. Но, получив “Оскар”, Шарлиз не загордилась: сбросив набранное, она спустя несколько лет побрилась налысо для “Безумного Макса: Дорога ярости”, а затем вновь наела 22 кг для драмы “Талли”.

Руни Мара, которой предложили сыграть в “Девушке с татуировкой дракона”, ни раздумывая ни секунды обкорнала свои волосы, обесцветила брови и, хоть гримеры предлагали ей фальшивые пирсинг-накладки, актриса, отказавшись, отправилась в тату-салон, где позволила сделать в своей коже как минимум 8 новых дырок.

Кристиан Бейл, известный всем как король перевоплощений, для съемок в фильме “Машинист” сбросил аж 30 кило! Он продолжил бы и дальше, но обеспокоенные члены съемочной бригады смогли уговорить его остановиться. Ведь многомесячное истязательство может оставить неисправимые последствия для организма.

Так произошло с Томом Хенксом: он менял вес почти ради каждой своей роли, иногда даже в процессе съемок. Например, в драме “Изгой” его упитанный герой попал на необитаемый остров и сильно истощал на одних кокосах. Итогом трансформаций стал диабет 2 типа. Так что теперь Хэнкс тщательно следит за питанием и придирчиво выбирает роли.

Нелли Уварова для “Не родись красивой” так же, как и ее заморская коллега Америка Феррера, были вынуждены сменить гардероб, прически и приклеить брекеты. В дополнение к этому, сценаристы наградили их смешными походками, зажатостью и нелепой временами мимикой. Сыграли они так убедительно, что временами каждый из зрителей восклицал, наверное: “Ну и уродина!”

Напоследок назовем актрис, смело перешагнувших через главный женский страх – потерю волос. Среди них была и вышеупомянутая Шарлиз Тэрон, а также

Натали Портман, Деми Мур,

Сигурни Уивер,

Кейт Бланшетт,

Синтия Никсон

и

Мария Кожевникова. И знаете что? Почти каждая из актрис нашла в бритой голове одни лишь плюсы и каждая сказала, что с радостью сделала бы это вновь.