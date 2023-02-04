Бородай выступил с предложением о создании добровольческой бригады

Необходимо обратиться к российскому руководству для формирования нового воинского соединения из волонтеров, сообщил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Соединение должно быть от бригады и выше, бригада имеет собственную артиллерию и ремонтную роту, собственную бронетехнику, сообщил Бородай, выступая перед собранием Союза добровольцев Донбасса, передает РИА «Новости».

Он заявил, что необходимо обратиться к руководству России, чтобы создать из добровольческих подразделений и отрядов добровольцев Донбасса соединение.

Ранее в субботу врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова.

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