Бородай выступил с предложением о создании добровольческой бригады
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Необходимо обратиться к российскому руководству для формирования нового воинского соединения из волонтеров, сообщил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
Соединение должно быть от бригады и выше, бригада имеет собственную артиллерию и ремонтную роту, собственную бронетехнику, сообщил Бородай, выступая перед собранием Союза добровольцев Донбасса, передает РИА «Новости».
Он заявил, что необходимо обратиться к руководству России, чтобы создать из добровольческих подразделений и отрядов добровольцев Донбасса соединение.
Ранее в субботу врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова.
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