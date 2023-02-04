 

Экс-разведчик США заявил об уверенности Байдена в проигрыше Киева

04.02.2023, 20:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вашингтон уверен в неизбежном поражении киевских властей и начал готовить такой сценарий внутри страны, сообщил отставной офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер.

Российские военные выстраивают мощный ударный кулак, которому киевские власти не смогут ничего противопоставить, сообщил Риттер в интервью YouTube каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».

Он задал риторический вопрос о том, как можно отправлять военную технику Украине, зная, что ее победа невозможна, по его словам, «поражение Украины неизбежно».

Риттер подчеркнул, что американский президент Джо Байден знает, что после проигрыша ВСУ администрации США нужно будет ответить на вопрос о том, как Россия победила в этом противостоянии.

Отставной офицер пояснил, что к моменту проигрыша киевских властей Вашингтон заявит, что «сделал все возможное», и дал Украине все, чего та просила, включая танки.

В январе Риттер заявлял, что западные страны намеренно растягивают поставки натовской техники Киеву, поскольку осознают неизбежность поражения украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01.21 / На американском ТВ допустили ошибку в написании РФ в анонсе матча молодежного ЧМ

06.07.21 / Гривна подорожала относительно евро и доллара

12.01.23 / Госсекретарь США Блинкен: Китай является самым серьезным общим вызовом для Соединенных Штатов и Японии

04.07.21 / Полиция задержала подозреваемого в убийстве вдовы Пузикова

07.09.20 / Эксперт: Американцы вынуждены использовать пушки для стрельбы по крылатым ракетам

30.06.20 / В Краснодаре ищут убийц предпринимателя

21.09.21 / Hyundai работает над моделью Staria Load

20.07.20 / Эксперт объяснил высокое место РФ в рейтинге эффективности борьбы с COVID-19

29.01.21 / Пятерых российских певцов внесли в список лиц, создащих угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры

18.11.20 / В Токио загорелся недостроенный небоскреб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика